Мирные переговоры о прекращении войны между Украиной и РФ в Женеве продолжались два дня и завершились сложно из-за позиции российской стороны. Глава российской делегации Владимир Мединский охарактеризовал переговоры как "тяжелые, но деловые" и сообщил о следующей встрече в ближайшее время.

Во время брифинга российский пропагандист задал ему провокационный вопрос: "Уроки истории были?". Соответствующие видео показали российские медиа.

Встреча в Женеве длилась два дня, а в последний день переговоры продолжались около двух часов. Мединский охарактеризовал переговоры как "тяжелые, но деловые" и анонсировал следующую встречу в ближайшее время.

Российский пропагандист во время брифинга с иронией спросил: "Какие вопросы поднимаете? Безопасности, территории, гуманитарные? Уроки истории были?" – обратив внимание на склонность Мединского и Путина обсуждать "исторические причины" войны, тогда как Украина стремится к практическим результатам.

Назначение Мединского стало существенным изменением в составе российской делегации. Ранее в январе и в начале февраля 2026 года в консультациях в Абу-Даби Россию представляли преимущественно кадровые военные и сотрудники спецслужб.

Как сообщал OBOZ.UA, в среду, 18 февраля, в Женеве (Швейцария) прошел второй день трехсторонних переговоров с участием Украины, Соединенных Штатов и России. Стороны продолжали согласовывать детали и механизм решений, которые обсуждались накануне.

Секретарь СНБО Украины Рустем Умеров добавил, что в результате переговоров есть некоторый прогресс.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что лучший способ достичь прогресса в вопросе территорий – это личная встреча с российским диктатором Владимиром Путиным. Он поручил своей команде поднять в Женеве вопрос о предстоящих переговорах на уровне лидеров.

