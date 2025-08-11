Упрощенное списание имущества и финансирование боевых подразделений: Зеленский провел Ставку по вопросам фронта

Президент Владимир Зеленский в понедельник, 11 августа, провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. На нем обсуждались вопросы, поднятые защитниками Украины на фронте, которые глава государства поручал проработать правительству.

Видео дня

По итогам заседания Ставки Зеленский заявил о принятии соответствующих решений. "Провел Ставку. Именно о тех вопросах, которые подняли наши воины на фронте и которые я поручал чиновникам проработать. Есть решение", – написал он в официальном Telegram-канале.

Детали

Во-первых, есть "абсолютно четкое решение" по пикапам, квадроциклам и другой такой технике, которую теперь можно будет закупать за средства прямого финансирования боевым бригадам.

"Это будет работать так же, как средства бригадам на закупку беспилотников. Обеспечиваем возможность покупки не только новых пикапов, но и тех, что уже были в употреблении. Это именно то, что говорили в каждой бригаде. На неделе чиновники формализуют решение в документах, и чтобы уже в августе появилась эта возможность", – заявил президент.

Во-вторых, Зеленский сообщил, что поручил значительно увеличить финансирование для боевых подразделений, "и так, чтобы это было справедливо – чтобы бригады получили действительно больше возможностей".

По обновленным правилам 7 миллионов гривен предусмотрено бригаде из расчета на каждый батальон, который участвует в боевых действиях – это рост на десятки миллионов гривен, заявил президент.

"Третье – значительно упрощаем и цифровизируем списание имущества. Правительство изменит соответствующие документы, поэтому будет больше возможностей у командиров корпусов, у командиров бригад. Сокращаем также сроки списания", – рассказал Зеленский.

Также на заседании Ставки обсудили "еще один чувствительный вопрос" – относительно процедуры награждения.

"К сожалению, часто такое бывает, что время между представлением на награду и ее реальным вручением воину – это несколько месяцев, полгода и даже больше. Поручил максимально сократить процедуры, убрать лишние согласования и бюрократию, будут модернизированы документы о награде. Надо сделать все современным", – заявил Зеленский.

По его словам, Минобороны наработало соответствующие предложения и "уже в ближайшее время будут реализованы изменения".

Министр обороны Денис Шмыгаль представит все детали.

Зеленский добавил, что на Ставке заслушали доклады по некоторым другим вопросам, которые обсуждались с командирами батальонов во время его поездок в Харьковскую и Сумскую области.

"Помним все, что было озвучено. Решение готовим", – заверил президент.

Что предшествовало

6 августа Зеленский посетил украинских защитников в Сумской области и заслушал доклады командиров. Президент обсудил с военными обеспечение, подготовку новобранцев и инструкторов, а также наградил воинов за участие в Курской операции.

По словам Зеленского, также речь шла об опыте применения БПЛА и обеспечении бригад ресурсами для их собственного производства беспилотников: взрывчаткой, оптоволокном и другими компонентами. Кроме того, говорили о потребности в противопехотных минах, пикапах и квадроциклах.

За два дня до этого, 4 августа, Зеленский встретился с защитниками на Харьковщине. Он поблагодарил воинов за оборону Волчанска и Липцев и вручил им государственные награды.

Президент предостерег, что на кону битвы с врагом – независимость Украины, поэтому это та главная битва, которую все украинцы должны выиграть.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!