Упреждающие действия: американский эксперт объяснил, как Буданов меняет правила игры

Кирилл Буданов пытается действовать на опережение, поддерживая контакты с представителями российской системы. Профессор Института Клинтона Скотт Лукас считает, что таким образом глава Офиса президента может оказывать дополнительное давление на Кремль, влиять на позицию Владимира Путина и демонстрировать Вашингтону наличие дополнительных рычагов воздействия на Москву.

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Эксперт упомянул слова Буданова для The New York Times о том, что украинская сторона поддерживает связь с людьми в России.

Для Кремля, убежден профессор, сама публичность таких контактов является сигналом. Она свидетельствует о том, что Киев имеет связи внутри российской системы и взаимодействует с представителями различных её групп.

Отдельным маркером Лукас назвал слова Буданова о неофициальных каналах связи с представителями российской разведки. Он отметил, что это прозвучало примерно одновременно с заявлениями директора ЦРУ Джона Ретклиффа о контактах с российской стороной.

"Ретклифф открыто встречается с представителями российской разведки в Москве, а Буданов говорит: "Я общаюсь с ними по неофициальным каналам". Что они пытаются сказать? Политика России – это не просто то, чего хочет Владимир Путин. В этом процессе задействованы и другие люди", – пояснил эксперт.

По оценке Лукаса, такой подход может создавать дополнительные рычаги давления на российского президента через представителей самой системы. Среди возможных целей он назвал привлечение российских силовиков и представителей разведки к поддержке прекращения огня.

В более широком контексте профессор связывает эту тактику со стремлением руководства Офиса президента добиться изменения позиции США в отношении России и создать условия для усиления давления на Москву.

Ранее глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов заявлял о прямых контактах с представителями российской военной разведки, в частности с её руководителем адмиралом Игорем Костюковым.