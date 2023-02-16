Блог | Борис Филатов: Унизительные обыски: мы воюем за права человека или за то, чтобы проснуться в другой россии?

Обыски у предпринимателей.

Видео дня

Обыски у кинематографистов.

Обыски у архитекторов.

Обыски у коммунальщиков.

…

Обыски, обыски, обыски.

Новостная лента разрывается от сообщений, как люди в погонах вламываются везде, где им привиделось преступление.

Ну подозреваете, что кто-то мыл незаконно песок и изменил самовольно береговую линию, а чего-то в частную квартиру вламываетесь?

Или думаете там кто-то прячет помпу с лопатами, как орудия совершения преступления?

…

Не только адвокат, но и любой здравомыслящий человек, знает, что сегодня в 99 процентах случаев, обыски не имеют никакого отношения к процессуальному получению доказательств.

Унизить. Растоптать. Запугать.

Политически предупредить, чтоб "не дергались".

…

Вспоминаю обыск на одном коммунальном предприятии.

Микроавтобусы "транспортеры" с затемненными стеклами.

Автоматчики.

Маски.

"У вас тендер по завышенным ценам"

"Ну ок. А чего вы выемку не сделали, а с автоматами сразу припёрлись?"

"Дайте документы"

"Так они все есть в "Прозорро". Всё в открытом доступе"

"Ну тогда распечатайте".

…

Нажали кнопочку на принтере, оформили протокол и, грохоча сапогами и лязгая автоматами, убежали.

Смешно, правда?

…

Нет, не смешно.

Омерзительно.

…

А в этот момент политики рассказывают нам про справедливость.

А у меня есть вопрос.

"Мы воюем за свободу и права человека или за то, чтобы после Перемоги проснуться в другой россии?"