Блог | Борис Филатов: Унизительные обыски: мы воюем за права человека или за то, чтобы проснуться в другой россии?
Обыски у предпринимателей.
Обыски у кинематографистов.
Обыски у архитекторов.
Обыски у коммунальщиков.
…
Обыски, обыски, обыски.
Новостная лента разрывается от сообщений, как люди в погонах вламываются везде, где им привиделось преступление.
Ну подозреваете, что кто-то мыл незаконно песок и изменил самовольно береговую линию, а чего-то в частную квартиру вламываетесь?
Или думаете там кто-то прячет помпу с лопатами, как орудия совершения преступления?
…
Не только адвокат, но и любой здравомыслящий человек, знает, что сегодня в 99 процентах случаев, обыски не имеют никакого отношения к процессуальному получению доказательств.
Унизить. Растоптать. Запугать.
Политически предупредить, чтоб "не дергались".
…
Вспоминаю обыск на одном коммунальном предприятии.
Микроавтобусы "транспортеры" с затемненными стеклами.
Автоматчики.
Маски.
"У вас тендер по завышенным ценам"
"Ну ок. А чего вы выемку не сделали, а с автоматами сразу припёрлись?"
"Дайте документы"
"Так они все есть в "Прозорро". Всё в открытом доступе"
"Ну тогда распечатайте".
…
Нажали кнопочку на принтере, оформили протокол и, грохоча сапогами и лязгая автоматами, убежали.
Смешно, правда?
…
Нет, не смешно.
Омерзительно.
…
А в этот момент политики рассказывают нам про справедливость.
А у меня есть вопрос.
"Мы воюем за свободу и права человека или за то, чтобы после Перемоги проснуться в другой россии?"