Умеров встретился с делегацией США: договорились об углублении сотрудничества в кибербезопасности. Фото

В субботу, 14 декабря, министр обороны Украины Рустем Умеров провел встречу с делегацией США во главе с послом по особым поручениям Государственного департамента Натаниэлем Фиком. Основной ее темой была кибербезопасность.

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В этой сфере Украина стремится максимально перенять опыт США по противодействию цифровым угрозам. Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

"У нас есть успешный пример сотрудничества с американскими экспертами из команды Hunt Forward, благодаря которому совместно обнаруживаем уязвимости наших цифровых систем и усиливаем защиту", – отметил Умеров.

В то же время Украина демонстрирует, что она способна не только учиться, но и делиться собственными передовыми наработками. Минобороны представило американской делегации цифровые решения ведомства, а именно:

– Армия+ и Резерв+ – современные приложения, которые делают услуги для граждан прозрачными и удобными;

– DELTA – единственная экосистема для военных нужд Сил обороны, значительно повышающая эффективность работы;

– создание Центра реагирования на киберинциденты, который станет важным элементом противодействия врагу на цифровом поле боя.

"Договорились с Натаниэлем Фиком и Дагом Беком о дальнейшем углублении сотрудничества между Украиной и США в сфере кибербезопасности", – сообщил министр.

По словам Умерова, приоритетами являются увеличение инвестиций в наши инновации, усиление цифровой инфраструктуры, неуязвимой к атакам агрессора, и внедрение новейших технологий, в том числе искусственного интеллекта.

Как сообщал OBOZ.UA, в течение 2024 года страны-партнеры Украины по ІТ-коалиции аккумулировали 482 млн евро взносов на поддержку наших Вооруженных сил, рассказал Рустем Умеров.

За эти средства была обеспечена защищенная связь для украинских воинов, закуплены лицензии SAP – системы, которая переводит поставки и учет в армии в цифровой формат. Также 71 миллион евро был направлен на совместные закупки оборудования и программного обеспечения.

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