Умеров упразднил визит во Францию, где состоится запуск артиллерийской коалиции: стала известна причина

Министр обороны Украины Рустем Умеров отменил визит во Францию на запуск артиллерийской коалиции, который был запланирован на 18 января. На такой шаг Киев пошел "из соображений безопасности".

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Однако глава украинского оборонного ведомства примет участие в мероприятии онлайн. Об этом сообщает Le Monde со ссылкой на пресс-релиз Министерства вооруженных сил Франции.

Отметим, что в этот четверг в Париже запускают "артиллерийскую коалицию", цель которой укрепить возможности Киева в войне против России. Инициатива, возглавляемая Францией и США, является одним из компонентов контактной группы по защите Украины в рамках группы "Рамштайн", объединяющей более 50 стран-партнеров.

В ней принимают участие 23 государства, стремящихся объединить усилия, чтобы помочь – в краткосрочной и долгосрочной перспективе – Украине иметь артиллерию, адаптированную к нуждам контрнаступления, а также армию "завтрашнего дня".

Министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню и Рустем Умеров планировали во второй половине дня 18 января отправиться на промышленные объекты Nexter в Бурже, где производят самоходные артиллерийские установки Caesar. Далее они должны были отправиться к ракетному кораблю MBDA в Сель-Сен-Дене.

Министр обороны Украины отменил визит во Францию по "безопасным соображениям". Однако, добавляют во французском ведомстве, он примет участие в коалиции посредством видеоконференции.

Как сообщал OBOZ.UA, французская оборонная промышленность вызвалась изготовить для ВСУ 78 САУ Caesar. Со своей стороны Украина предоставит часть собственных ресурсов, чтобы этот процесс начался как можно скорее.

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