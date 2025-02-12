Умеров начал работу на заседании "Рамштайна" в Брюсселе: каких решений ждать Украине

Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил о начале работы на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины (UDCG) в формате "Рамштайн" в Брюсселе. По его словам, эта встреча важна для укрепления обороноспособности Украины и координации действий союзников.

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Как сообщил Умеров в Facebook, впервые заседание возглавляет министр обороны Великобритании Джон Гили. Также в мероприятии принимает участие новый глава Пентагона Пит Гегсет.

Основные вопросы, обсуждаемые на встрече, касаются стабильной и своевременной поставки военной помощи в 2025 году, ускорения поставок критически важного вооружения – ПВО, авиации, боеприпасов, а также развития оборонной промышленности в Украине, инвестиций и совместных проектов с европейскими партнерами.

По словам Умерова, обсуждаются не только текущие потребности, но и долгосрочные решения:

Расширение оборонного производства в Украине.

Финансирование украинского оборонно-промышленного комплекса и создание новых предприятий.

Увеличение объемов поставок вооружения за счет мощностей европейской оборонки.

Украинский министр напомнил, что кроме "Рамштайна" на этой неделе запланированы другие важные меры по безопасности Украины и Европы. В частности, состоится заседание Совета Украина-НАТО на уровне министров обороны и Мюнхенская конференция безопасности.

Кроме того, Умеров проведет ряд двусторонних встреч с коллегами из стран-партнеров, чтобы укрепить военное сотрудничество и усилить реальные механизмы поддержки Украины.

"Украина готова к переговорам по завершению войны. Но справедливый и длительный мир возможен только тогда, когда Украина будет сильна на поле боя", — подчеркнул министр.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее стало известно, что Британия официально подтвердила, что созывает заседание контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" на 12 февраля 2025 года. Встреча организует Министр обороны Джон Гили.

В министерстве обороны США подтвердили, что новый глава Пентагона Пит Гегсет примет участие в этом заседании. В ведомстве отметили, что Гегсет "подтвердит приверженность президента Трампа дипломатическому прекращению войны в Украине как можно быстрее", а также подчеркнет необходимость "ужесточения европейского лидерства в вопросах помощи Украине в сфере безопасности".

По итогам заседания Контактной группы по обороне Украины (в формате "Рамштайн") Киев рассчитывает получить от партнеров конкретные пакеты военной помощи. В заседании, которое состоится в Брюсселе 12 февраля, примут участие более 50 государств.

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