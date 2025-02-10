'Это формат на 50+ стран': Зеленский назвал ожидания от следующего 'Рамштайна'

По итогам заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (в формате "Рамштайн") Киев рассчитывает получить от партнеров конкретные пакеты военной помощи. В заседании, которое состоится в Брюсселе 12 февраля, примут участие более 50 государств.

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Об этом сказал президент Владимир Зеленский в комментарии Укринформу на брифинге с президентом Европейского Инвестиционного Банка Надеждой Кальвиньо. Он подчеркнул, что для Украины важно сохранить формат "Рамштайн" как коалицию из более чем 50 стран.

"Формат "Рамштайн" – это, кстати, не только европейские партнеры и Соединенные Штаты, это 50+ стран. Для нас главный результат, чтобы мы сохранили эти страны, и мы их сохранили. Мы посмотрим, как он будет проходить в этот период, и посмотрим, как будет далее, но мы ожидаем, что будет представительство всех стран и будет представительство Соединенных Штатов Америки", – сказал Зеленский.

Главным результатом "Рамштайна" станет количество конкретных пакетов оружия для украинской армии.

"И все это я уверен, мы сохраним на ближайшем "Рамштайне", – заверил глава государства.

Напомним, что в министерстве обороны США подтвердили, что новый глава Пентагона Пит Хегсет примет участие в следующем заседании Контактной группы по обороне Украины. В ведомстве отметили, что Хегсет "подтвердит приверженность президента Трампа дипломатическому прекращению войны в Украине как можно быстрее", а также подчеркнет необходимость "ужесточения европейского лидерства в вопросах помощи Украине в сфере безопасности".

Как сообщал OBOZ.UA, Британия официально подтвердила, что созывает заседание контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" на 12 февраля 2025 года. Встреча организует министр обороны Джон Хили.

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