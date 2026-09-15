"Укрпочта" проверит отправление с подозрительным содержанием, адресованное Кривоносу: что известно

АО "Укрпочта" проверит обстоятельства оформления почтовых отправлений, которыми, по утверждению генерального прокурора Руслана Кравченко, в НАБУ и САП было направлено подозрение руководителю антикоррупционного органа Семену Кривоносу и сотрудникам САП. Дальнейшая обработка писем будет осуществляться в соответствии с законодательством и правилами предоставления почтовых услуг.

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Речь идет о отправлениях, оформленных 13 сентября 2026 года, когда, якобы, Кравченко направил документы по адресам НАБУ и САП. Об этом заявил генеральный директор АО "Укрпочта" Игорь Смилянский.

В то же время "Укрпочта" обратила внимание на способ оплаты почтовых отправлений. В фотокопиях чеков, которые были опубликованы в соцсетях, указана оплата наличными непосредственно в отделении.

"Оплата за эти отправления была произведена наличными непосредственно в отделении, а не в безналичном порядке, как это предусмотрено договором между АО "Укрпочта" и Офисом Генерального прокурора", — говорится в заявлении.

Накануне Генеральная прокуратура заявила об отсутствии юридически оформленного подозрения в рамках соответствующего уголовного производства. По позиции прокуратуры, ни одному лицу, в частности руководителю антикоррупционного органа, о подозрении в порядке, предусмотренном Уголовно-процессуальным кодексом Украины, не сообщалось.

Именно поэтому почтовый оператор должен дополнительно выяснить правовые обстоятельства оформления писем.

"Для выяснения правовой позиции АО "Укрпочта" сегодня будут предприняты меры по проверке обстоятельств оформления указанных почтовых отправлений", — сообщил Смилянский.

Компания уже обратилась за необходимыми официальными разъяснениями. Дальнейшие действия в отношении отправлений будут осуществляться "исключительно в соответствии с требованиями законодательства, Правилами предоставления услуг почтовой связи и установленными процедурами".

Отдельно компания подчеркнула необходимость соблюдения тайны переписки. Она защищается статьёй 31 Конституции Украины и статьёй 163 Уголовного кодекса Украины.

"Все действия АО "Укрпочта", несмотря на определенные правовые неопределенности, вызванные текущей ситуацией, будут осуществляться в строгом соответствии с законодательством", — заявил генеральный директор АО "Укрпочта".

Ранее OBOZ.UA сообщал, что генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко подписал подозрение в адрес главы НАБУ Семена Кривоноса. По словам главы ОГПУ, он якобы подделывал официальные документы для получения неправомерной выгоды.

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