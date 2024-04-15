Укрепление ПВО и не только: Зеленский провел встречу с министром иностранных дел Норвегии. Фото и видео

В понедельник, 15 апреля, президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с министром иностранных дел Королевства Норвегия Эспеном Бартом Эйдом. Он находится с визитом в нашем государстве.

Об этом сообщает Офис президента. На встрече политики обсудили ситуацию в сфере противовоздушной и противоракетной обороны Украины. Также они обменялись мнениями по поводу возможных направлений расширения помощи со стороны Норвегии в этом вопросе.

Кроме того, Владимир Зеленский проинформировал главу МИД Норвегии о текущей ситуации безопасности в стране, в частности об усилении массированных ракетных обстрелов критической инфраструктуры со стороны страны-агрессора. Президент поблагодарил Норвегию за весомый вклад в укрепление оборонных возможностей Сил обороны Украины.

Собеседники отметили успешное завершение двусторонних переговоров по заключению соглашения о гарантиях безопасности. Договорились, что лидеры двух государств подпишут этот стратегический документ по ближайшему случаю.

Владимир Зеленский поблагодарил норвежскую сторону за значительную военную и гуманитарную помощь. В настоящее время она составляет около 7,1 млрд. дол. США. Эту помощь Украина получает в рамках многолетней программы им. Ф. Нансена на 2023-2027 годы.

"Рассчитываем на поддержку правительства Норвегии и Стортинга в принятии решения о значительном расширении объема помощи Украине в рамках этой программы", – резюмировал встречу Владимир Зеленский.

Напомним, ранее министр обороны государства Бьорн Арильд Грам заявил, что вооруженные силы Норвегии должны быть готовы к потенциальному конфликту. Он отметил, что Россия вряд ли станет демократической страной и, вероятнее всего, усилит военное присутствие в граничащих с Норвегией районах.

Напомним, в воскресенье, 14 апреля, в своем традиционном обращении президент Украины сообщил, что только за эту неделю страна-агрессор выпустила по Украине около 130 "Шахедов". Также по территории нашего государства было запущено более 80 ракет и около 700 кабов.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина продолжает сталкиваться с нехваткой участивших в этом году систем противовоздушной обороны на фоне российских ракетно-дроновых атак. Комбинированные вражеские удары заставили страну принимать трудные решения между обеспечением ПВО больших населенных пунктов в тылу и активными боевыми зонами на линии фронта.

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