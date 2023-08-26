Если Украина чем-то и виновата перед человечеством, то только тем, что нечаянно дала жизнь россии. Не то родила мамочка наша.

Видео дня

Основатель их поганой москвы Юрий Долгорукий более нам важен как киевский князь. Не самый удачный, да уж какой был. Невольный создатель московии.

А назвал эту дрянь россией гениальный киевский карьерист Феофан Прокопович. Ректор Киево-Могилянской академии. Ради каковой должности и нашептавший Петру то, что шептать не следовало. А потом ещё спасал новоявленную "российскую империю" от турок — ценой цельности Украины.

И пошло, и поехало — на горе всему миру. И Украине в том числе. Среди жертв оказался и один из рождённых Украиной языков. Приведу своё об этом стихотворение. На двух языках одновременно. Нашем и тоже нашем.

Дві дитини

Дві дитини в мами-України —

Народила ненька доньку гарну,

А еще явила миру сына —

Бойкого и разбитного парня.

Донька залишилась у хатині —

Ніжна, мила, сонячна, чудова.

Парень — не тужи, сказал, о сыне

И пошел нести по миру слово.

Дівчина завжди матусі вірна,

Ділить з нею радощі та горе,

Сын увидел дикий край обширный,

Всякое случалось на просторе.

Працьовита донечка і люба —

То є наша українська мова.

Сын стал мужиком брутальным, грубым —

Русское известно нынче слово.

Та обидва — діти України:

І співуча та ласкава мова,

И язык нервической кручины,

Что ползёт то в танках, то в оковах...