Украину и Россию посетит делегация из шести президентов Африки: названы ключевые вопросы

Украину и Россию намереваются посетить лидеры шести африканских государств, это произойдет предположительно в июне. В Киев и в Москву они отправятся, чтобы "инициировать мирный процесс".

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Также глав африканских государств беспокоят поставки зерна из Украины и экспорт удобрений из РФ в условиях санкций против государства-агрессора. Об этом в интервью Associated Press рассказал международный переговорщик Жан-Ив Оливье, ставший ключевым посредником в организации переговоров.

Как пишет издание, делегация из шести африканских лидеров собирается провести переговоры с Киевом и Москвой, чтобы "инициировать мирный процесс", но также поднять сложный вопрос о том, как России, находящейся под жесткими санкциями, можно заплатить за экспорт удобрений, в которых отчаянно нуждается Африка. Также, по словам Оливье, африканские лидеры обсудят связанный с этим вопрос облегчения транзита большего количества партий зерна из Украины в условиях войны. Свою миротворческую миссию делегаты усматривают в обсуждении в Киеве и Москве возможности большего обмена пленными.

"По словам Оливье, переговоры, скорее всего, состоятся в следующем месяце. Он прибыл в Москву в воскресенье, а также отправится в Киев на встречи с высокопоставленными чиновниками, чтобы отработать "логистику" предстоящих переговоров. Шести африканским президентам, вероятно, придется ехать в Киев ночным поездом из Польши на фоне боевых действий, сказал он", – пишет издание.

В большую африканскую делегацию, которую отдельно примут президент Украины Владимир Зеленский и президент РФ Владимир Путин, войдут президенты ЮАР, Сенегала, Египта, Республики Конго, Уганды и Замбии.

Идею подобных переговоров также одобрили США, Европейский Союз, Организация Объединенных Наций, Африканский союз и Китай, уверил Оливье.

О переговорах объявил на прошлой неделе президент Южной Африки Сирил Рамафоса, заявление прозвучало как раз в тот момент, когда Россия начала интенсивную воздушную атаку на Киев.

Так что организаторы переговоров не тешат себя надеждой, что смогут сразу остановить войну.

"Мы не мечтатели... Если что-то не произойдет, я не думаю, что мы закончим нашу первую миссию прекращением огня. Цель состояла в том, чтобы положить начало... Все начинается со знаков. Мир начинается с диалога. И это то, что мы собираемся сделать. Нет гарантий, что мы добьемся успеха, но на данный момент Россия и Украина согласились принять делегацию, специально прибывшую в их страны, чтобы поговорить о мире", – сказал Оливье, отвечая на вопрос о шансах африканских лидеров добиться прекращения огня в Украине.

Издание пишет, что для африканских лидеров крайне важным является вопрос поставок зерна и удобрений.

"Война серьезно ограничила экспорт зерна из Украины и удобрений из России, усугубив глобальную продовольственную нестабильность и голод. Африка была одним из наиболее пострадавших континентов. На прошлой неделе Россия согласилась на двухмесячное продление соглашения, заключенного при посредничестве Турции и ООН, которое позволяет Украине поставлять зерно через Черное море в другие страны, и шесть африканских президентов хотели бы, чтобы это соглашение было продлено", – отметил Оливье.

Он добавил, что в Африке заинтересованы также в решении проблем с поставками и оплатой удобрений из России.

Российские удобрения не находятся под международными санкциями, но США и некоторые западные страны ввели санкции против российских грузовых судов. Доступ России к глобальной системе финансовых транзакций SWIFT также был ограничен санкциями, из-за чего африканским странам было трудно заказывать и оплачивать критически важные удобрения.

"Нам нужно будет иметь окно, в котором SWIFT будет авторизован для этой конкретной точки. Это будет на столе, и мы надеемся, что в этом случае мы заручимся поддержкой россиян в отношении зерна из Украины, и мы заручимся поддержкой украинцев, чтобы найти возможные платежи и поставки для российских удобрений", – сказал Оливье.

Напомним, 22 мая стало известно, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба начал второе турне по странам Африки. Глава украинской дипломатии намеревается провести ряд важных переговоров с африканскими лидерами и бизнесом.

Министр также подчеркнул, что задачи визитов – привлечь как можно большее число африканских стран к воплощению формулы мира, заручиться поддержкой бесперебойного экспорта в рамках Черноморской зерновой инициативы и программы президента "Зерно из Украины", а также создать новые возможности для украинского бизнеса.

Свое африканское турне Кулеба начал с визита в Марокко, куда он прибыл с первым в истории двусторонних отношений визитом.