Киев инициирует полноценное 30-дневное прекращение огня, тогда как Москва продвигает трёхдневную символическую паузу ради парада. Украина предложила перемирие с 7 мая для обеспечения эвакуации и гуманитарной помощи, а Россия настаивает только на 8–10 мая, что совпадает с военным парадом — без гарантии для гражданских. Минимальные перемирия в прошлом использовались РФ для перегруппировки. Настоящий мир требует не пауз, а чётких и контролируемых шагов – именно это предлагает Украина. Украинская инициатива – это гуманитарное перемирие, а не политическая инсценировка.

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Украина добивается прекращения огня для спасения жизней, в то время как Россия сосредоточена на телевизионной картинке. Президент Украины В.Зеленский заявил: перемирие – не декорация, а шанс на гуманитарную паузу. Более 1,7 млн ​​украинцев находятся в зонах, где ежедневно продолжаются обстрелы — короткая пауза ничего не меняет.

Россия не допускает гуманитарных миссий даже в дни перемирия. Предложенная Кремлём пауза не предусматривает механизмов мониторинга или контроля, соответственно, тогда как украинская инициатива поддерживается ООН, призывающей к безопасному допуску гуманитарных конвоев. Предложение Украины по прекращению огня – это вызов дипломатической неискренности Москвы. Киев перекрывает Кремлю путь к символическим "жестам", не имеющим ничего общего с миром. Россия использует трёхдневное перемирие в качестве пропагандистского повода для легитимации себя перед мировыми гостями.

Киев не позволяет Кремлю вернуться к игре из-за мемориальных событий. Участие в параде 9 мая — не чествование прошлого, а инструмент российской агитации. В 2025 году парад в Москве – демонстрация поддержки путинского режима. Большинство стран мира отказалось от участия в параде в Москве на высшем уровне. Присутствие лидеров стран на параде создает иллюзию международной поддержки для российского режима, нарушающего международное право. Участие в параде уменьшает влияние санкционного давления, подрывает единство Запада и деморализует жертву агрессии.

Кремль опасается за безопасность парада в Москве и надеется, что присутствие Си Цзиньпина станет сдерживающим фактором. Визит Си Цзиньпина Россия воспринимает как живой щит и сигнал для сдерживания атак в его присутствии. Сам факт, что Кремль надеется на внешнее сдерживание Киева, свидетельствует о потере уверенности в собственной защите. Все риски для иностранных делегаций на параде 9 мая исходят из России, а не со стороны Украины.

Лет 15 назад Владимир Путин заявил, что СССР мог победить в войне Третий Рейх и без украинцев. Ну, во-первых, Советский Союз не мог победить нацистскую Германию, если бы на западе Европы, северной Африке и Италии не вели активных действий против гитлеровцев британцы с помощью американцев и других союзников. Во-вторых, Советский союз был бы в катастрофическом состоянии без военной помощи США. Так что наедине советская армия просто не могла никоим образом победить Вермахт. Неуч Владимир Путин должен об этом знать.

Во времена СССР московская пропаганда не пыталась выделять какую-нибудь одну советскую нацию как главную в победе над нацизмом. Между тем, постоянно между строк всегда говорилось об особом вкладе русского народа. То есть красный флаг над Рейхстагом вроде бы поднял русский солдат. Хотя известно, что приказ поднять красное знамя отдал украинец, а подняли его над Рейхстагом грузин и россиянин. Поэтому вроде бы все советские народы приобщились к победе, но мол, без сомнения, русские больше всего. Этот миф пропагандировался десятилетиями, и поэтому многие советские люди и иностранцы ошибочно полагали, что русские внесли решающий вклад победу над Гитлером.

Но нет! Среди 20 миллионов погибших советских людей почти 10 миллионов составляли украинцы. А среди 27 миллионов демографических потерь граждан СССР – 14,3 миллиона приходилось на Украину. Итак, главный вклад в победу над нацизмом внес именно украинский народ – это наибольшие потери среди всех европейских наций. Русские на втором месте с погибшими 8,5 миллиона, евреи потеряли 6 миллионов, потери населения Польши 5,1 миллиона человек. Для сравнения – немцев, которые воевали со всем миром, погибло 6,5 миллионов. Больше украинцев во Второй мировой войне погибли только китайцы - 15 миллионов. Но в проценте от всего населения вы понимаете пропорцию.

Поэтому мир должен знать о выдающемся вкладе украинского народа в победу над Третьим Рейхом и его союзниками - венграми и словаками, а также бывшими союзниками нацистов, переметнувшихся в сторону Антифашистской коалиции - итальянцами и румынами. Не зря Украину пригласили в учредители ООН как важную составляющую Антифашистской коалиции. Напомню, что словацкий премьер Р.Фицо собирается в Москву на парад Победы, как и сербский президент А.Вучич. Но следует знать, что Словакию освободили от нацизма бойцы Второго Украинского фронта, где большинство воинов были украинцами, мобилизованными из центральных областей Украины, а Белград освобождали бойцы Третьего Украинского фронта, как и Софию, Бухарест, Будапешт и Вену. Там было 60% украинцев, мобилизованных из южных регионов Украины. Первый Украинский фронт, который освобождал Краков и Берлин в большинстве состоял из украинцев северных областей Украины. Так что Фицо, Вучичу или Орбану нужно ехать благодарить за освобождение своих стран от нацизма не в Москву, а Киев.

Советская и российская пропаганда постоянно пытались поддерживать миф о массовом участии украинцев в частях СС, при этом постоянно вспоминая дивизию "Галичина". Дивизия "Галичина" формировалась как общевойсковое подразделение и только потом все военные подразделения Вермахта сформированы на национальной основе, кроме немцев, были подчинены СС. И здесь интересно, что русских в СС было в 10 раз больше украинцев. Это 29-я и 30-я гренадерские дивизии СС, известные как 1-я и 2-я русские дивизии. Кроме того, 15 казачий корпус СС, в котором служили донские, уральские, сибирские и кубанские казаки.

Не забудем и русскую дивизию СС "Руссланд", а также русскую отдельную бригаду СС "Дружина", русский отдельный полк СС "Варяг" и ещё 30 отдельных русских батальонов СС. Причем российская пропаганда будет умалчивать, что два таких батальона были сформированы из этнических русских Севастополя. Эти два батальона активно воевали против крымских партизан, хотя сталинская пропаганда хотела больше повесить грехов на крымских татар, которые малой частью присутствовали в немецких охранных подразделениях. Большая их часть была бойцами Красной армии, многие стали Героями Советского Союза, но это не остановило Сталина и его большевистское злодейское окружение принять преступное решение о полном выселении крымских татар из своих домов в мае 1944 года. Дивизия "Галичина" в конце апреля 1945 г. стала вновь общевойсковым подразделением и вышла из СС.

Потому её бойцов не судили во время Нюрнбергского процесса. 1-я русская дивизия СС запятнала себя в страшных преступлениях по уничтожению мирного населения. Во время Варшавского восстания 1944 г. эта дивизия помогала Вермахту подавить его. За массовые преступления перед гражданскими лицами по настоянию немецкого генерала Йодля Гитлер отдал приказ на расстрел командира 1-й русской дивизии СС Каминского. Это уникальный случай, когда фюрер приказал расстрелять своего генерала за зверское поведение в отношении гражданских лиц. Значительными преступлениями над гражданскими также был печально известен 15-й Казачий корпус СС.

Он был расположен на Балканах и охранял стратегическую железную дорогу от Салоник до Вены. Большая часть этой железной дороги проходила по территории Югославии и местные партизаны часто совершали диверсии против немецких поездов. Тогда казаки отправлялись в карательные операции и уничтожали всё живое на своем пути. Местные жители говорили, что невероятно, с какой злобой одни славяне (русские), уничтожали других славян (сербы, хорваты, македонцы). Потому Путин точно не может заявлять, что русские главные в победе над нацистами.

Они, бесспорно, после украинцев. Поэтому неудивительно, что так сложно им даётся война против украинского воина, защищающего Украину. Ну а что касается празднования 9 мая, то, пожалуй, впервые в современной истории, российские фашисты – рашисты (а сейчас это уже научный политологический термин), славят победу над другими фашистами, которые были их союзниками до июня 1941 года в соответствии с Пактом Риббентропа-Молотова. Путинский рашизм, как преемник сталинизма, и гитлеровский нацизм - две стороны одной и той же человеконенавистнической идеологии.