«Украинцы не останутся без еды»: Зеленский объяснил, что грозит миру из-за вражеских атак

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что затягивание войны создает проблемы для экономики и продовольственной безопасности в мире. По его словам, украинцы не останутся без еды, однако блокировка продовольственного коридора может иметь гораздо более серьезные последствия для других стран.

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Об этом Зеленский заявил в ходе беседы с Фаридом Закарией на "Ялтинской европейской стратегии". В 2026 году она проходит 11–12 сентября. Президент отметил, что уже обсуждал ситуацию с представителями Египта, Индии, Турции, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов.

Черное море заблокировано

Зеленский назвал блокирование Черного моря одним из примеров того, как затягивание войны влияет на весь мир. По его словам, продовольственный коридор сейчас фактически заблокирован с украинской и российской стороны.

"Украинцы не останутся без еды. Цены на зерно упадут, потому что экспорт будет дорогостоящим, инфраструктура этой торговли будет сложной, логистика — ужасной. Для нас это будет очень сложно", — сказал президент.

В то же время он подчеркнул, что для других государств ситуация может оказаться значительно сложнее. Речь идет о странах, которые зависят от импорта продовольствия и могут столкнуться с его дефицитом даже при наличии денег.

"Многие народы не будут иметь что есть, даже имея деньги. Это правда. Это будет Ормуз, только уже агро. И это серьезная проблема", – заявил Зеленский.

Энергетика и продовольствие

Президент назвал аграрную сферу и энергетику двумя вызовами для всего мира. По его словам, даже при отсутствии возможности быстро договориться о мире можно работать над отдельными соглашениями.

Зеленский предложил рассматривать вопросы энергетического перемирия и продовольственной безопасности отдельно."Такие решения можно принимать. Мы поднимали эти вопросы уже давно, но сейчас это очень актуально", — сказал глава государства.

OBOZ.UA уже сообщал, что Украина и международные партнеры обсуждают вопросы продовольственной безопасности на фоне российских ударов по портовой инфраструктуре и судам в Черном море.

Напомним, 9 августа российская оккупационная армия нанесла массированный удар по Одессе. Враг применил баллистические ракеты и дроны-камикадзе. В результате обстрела зафиксировано разрушение жилых домов и инфраструктуры.

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