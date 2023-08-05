На саммите в Саудовской Аравии страны-участники поделят между собой пункты украинской формулы мира – ОП

На саммите в Саудовской Аравии планируется разделить между 40 странами, которые примут в нем участие, ответственность по соорганизации отдельных положений украинской формулы мира. То есть государства поделят между собой пункты формулы.

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Об этом в интервью "Радио Свобода" 4 августа сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква. По его словам, ни один из лидеров стран-участников не высказал возражений по поводу необходимости украинской формулы мира.

Как отметил Жовква, например, если Китай говорит о ядерной безопасности, то эта страна может быть солидером в пункте №1 о ядерной безопасности.

А если Бразилия занимается экологическими вопросами, она спокойно может быть соорганизатором в пункте №8.

"Это обычная практика. Мы понимаем разность позиций каждой страны", – сказал он.

По словам представителя ОП, сейчас все меньше звучит так называемых альтернативных предложений относительно мира в Украине.

"Потому что украинская сторона, продолжая работу над этой формулой мира, учитывает рациональные пожелания наших партнеров", – добавил он.

Ранее стало известно, что Саудовская Аравия собирается провести на своей территории переговоры, в которых примут участие Украина, страны Запада и ключевые развивающиеся страны, в частности Индия и Бразилия.

Страна-агрессор Россия, начавшая в Украине войну, принимать участие не будет. Цель встречи – укрепить международную поддержку требований Украины по установлению мира.

Саммит назначен на 5-6 августа 2023 года. Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что встреча будет приурочена к реализации инициатив Украины по восстановлению устойчивого и справедливого мира.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США считают, что переговоры в Саудовской Аравии могут стать началом мирного процесса для завершения войны. Однако для установления мира, к сожалению, нужна готовность страны-агрессора быть частью мирной дипломатии.

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