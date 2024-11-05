Украинские женщины являются символом непобедимости нашего государства, – Порошенко

Петр Порошенко во время выступления на восьмом Украинском Женском Конгрессе поблагодарил всех женщин, которые участвуют в защите государства, волонтерят и обеспечивают устойчивость страны. Он напомнил, что с 2015 года, благодаря изменениям в Избирательный кодекс, женщины получили большие возможности для участия в политике и государственном управлении. Порошенко также предостерег власть от сворачивания демократических реформ и подчеркнул: защита демократии это тоже вопрос сохранения Украины.

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"С одной стороны, нет более важной задачи, чем сохранить Украину, потому что именно так стоит вопрос. Но защита демократии – это тоже сохранение Украины. Мы не можем сохранить Украину и не сберечь демократию. А что такое демократия? Демократия – это система, где представлены все органы управления государства. И отсюда вывод: если не представлены женщины – это не демократия", – сказал Порошенко.

Этот процесс начался с 2015 года, когда мои предложения по гендерной квоте впервые были применены на местных выборах. Тогда эта цифра равнялась 30%. Верховной Радой восьмого, предыдущего созыва, Избирательный кодекс был принят с открытыми списками. Была заложена гендерная квота в 40%", – напомнил Порошенко.

"Сейчас нам нужно не допустить отката реформ. Не потерять реформы ни в вопросах децентрализации, ни в вопросах корпоративного управления, ни в вопросах государственной службы, ни в вопросах представительства женщин", – убежден Порошенко.

"Что сейчас нужно? Единство. Что сейчас нужно? Правительство национального единства, коалиция национального единства", – подчеркнул пятый Президент.

"Нам нужно, чтобы у нас, в том числе на местных выборах, были представлены военные, потому что это новая элита, были представлены волонтеры, потому что это новая элита. Оставшиеся в оккупации девушки спасли ситуацию, а сейчас делают невероятные усилия – они и являются символом непобедимости Украины", – подчеркнул Порошенко.