'Украинские военные постепенно завоевывают позиции': генсек НАТО прокомментировал начало контрнаступления ВСУ

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал начало контрнаступление Вооруженных сил Украины. Он заявил, что наши защитники постепенно завоевывают позиции.

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Об этом сообщает USA Today. Столтенберг сказал, что наступление Украины на оккупированные Россией части востока и юга уже показало первые признаки успеха и оно набирает силу.

Заявление генсек сделал на фоне освобождения ВСУ семи населенных пунктов, которые ранее были под контролем российских войск.

"Мы должны быть готовы к тому, что это наступление будет кровавым и трудным. У россиян было время построить довольно мощные оборонительные рубежи, и прорвать их – сложная задача", – сказал Столтенберг.

Он отметил, что для союзников по НАТО украинский успех на поле боя будет иметь решающее значение для поддержания общественной поддержки, необходимой для обеспечения стабильного потока военной помощи. И это, как подчеркнул Столтенберг, имеет жизненно важное значение.

В то же время, генсек добавил, что российские войска получили плохое руководство и снабжение.

"Но мы видели, что у украинцев есть мужество, решимость освободить землю… и могут дать отпор россиянам", – заявил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупационные войска сосредотачивают основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, где идут тяжелые бои (22 боевых столкновения за сутки). На Запорожье и Херсонщине враг стоит в обороне.

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