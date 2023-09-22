Белый дом видит 'ошеломительную поддержку' помощи Украине со стороны Конгресса США, – Кирби

В администрации президента США заявили, что видят "ошеломительную поддержку" помощи Украине со стороны Конгресса, особенно на уровне руководства. Там уверены, что смогут и дальше продолжать поддерживать Киев в его борьбе с полномасштабным вторжение России.

Об этом сказал координатор Совета национальной безопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби в комментарии CNN в четверг, 21 сентября. В то же время он отметил, что среди республиканцев есть разногласия в этом вопросе.

Кирби признал, что "растет число голосов, особенно среди республиканцев в Палате представителей, людей, которые спорят о том, стоит ли Украина таких усилий". Однако, как он подчеркнул, они даже не представляют большинство своей партии.

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Поэтому Белый дом не собирается останавливаться в помощи Украине.

Он также прокомментировал переговоры Байдена с главой украинского государства Владимиром Зеленским, отметив, что глава Штатов "был очень благодарен получить обновленную информацию о ходе боевых действий".

Кирби опроверг опасения, что новый пакет помощи Украине на 325 миллионов долларов не включает в себя армейские тактические ракетные системы (ATACMS), как ранее просила Украина.

Он заверил, что переговоры о предоставлении ВСУ этих ракет будут продолжаться.

"Я бы просто сказал вам, что мы продолжаем говорить с украинцами о том, что им нужно на поле боя. И вы слышали, как президент Зеленский говорил, что этот пакет – это именно то, что нужно его силам. Мы не собираемся ничего принимать как должное, мы собираемся продолжать говорить об этом в будущем", – сказал Кирби.

В то же время, глава Штатов Байден во время встречи с Зеленским сказал, что рассчитывает на здравый смысл Конгресса США, ведь "альтернативы нет".

Напомним, администрация президента США Джо Байдена обратилась к Конгрессу с просьбой предоставить Украине более 13 миллиардов долларов в виде чрезвычайной оборонной помощи. Также Белый дом просит выделить дополнительно 8 миллиардов долларов в виде гуманитарной помощи до конца года.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Белом доме уверены, что смогут обеспечить дополнительное финансирование для Украины, несмотря на сопротивление со стороны некоторых республиканцев палаты представителей. Там считают, чтоподдержка будет двухпартийной.

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