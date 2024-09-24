Украино-Польская Парламентская ассамблея призвала международных партнеров снять все ограничения на использование Киевом предоставленного оружия, – Кондратюк
Парламентская Ассамблея Украины и Польши приняла общую декларацию. В документе призвали международных партнеров снять все ограничения на использование оружия, предоставленного Украине.
Об этом сообщила вицеспикера Верховной Рады Украины Елена Кондратюк. Документ обнародовала пресс-служба Аппарата Верховной Рады Украины.
Елена Кондратюк как сопредседатель Ассамблеи подписала документ вместе с Вицемаршалком Сейма Польши Моникой Велиховской.
Депутаты украинско-польской Парламентской ассамблеи встретились в Варшаве на 13-й сессии с целью укрепления парламентского сотрудничества наших стран на фоне продолжающейся полномасштабной вооруженной агрессии российской федерации против Украины.
Стороны, в частности:
- Подтверждают свое решительное осуждение непровоцированной, неоправданной и незаконной агрессивной войны российской федерации против Украины;
- Отмечают непоколебимую поддержку со стороны Республики Польша усилий по полному восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ по состоянию на 1991 год;
- Признают неотъемлемое право Украины на самооборону, гарантированное статьей 51 Устава ООН, как фундаментальное право каждого суверенного государства;
- отмечают, что Республика Польша постоянно работает над мобилизацией международных партнеров для срочной поставки Украине оружия и необходимостью приложить все усилия для того, чтобы международные партнеры сняли все ограничения на использование оружия, которое они предоставили Украине, в соответствии с нормами и принципами международного права;
- Отмечают настроенность Украины на продолжение курса реформ и постоянную поддержку Республики Польша для Украины на ее пути к членству в Европейском Союзе и НАТО, что имеет решающее значение для будущего Украины.
- Подчеркивают, что Республика Польша поддерживает Формулу мира Президента Украины Владимира Зеленского как единственную надежную основу будущих мирных переговоров. Польша также подтверждает свое сопредседательство (вместе с Данией и Норвегией) в пункте 3 Формулы мира "Энергетическая безопасность".
- Осуждают похищение украинских детей в целях их незаконного усыновления и русификации. Такие действия России и Республики Беларусь, сотрудничающей с ней, являются позорным покушением на украинскую идентичность, нарушают Конвенцию ООН о предотвращении преступления геноцида и наказании за него, а также Конвенцию о правах ребенка, инициатором которой была Республика Польша.
"Участники Ассамблеи также отметили необходимость привлечения к ответственности лиц, виновных в совершении военных преступлений и других международных преступлений, совершенных российской федерацией в ходе вооруженной агрессии против Украины. Это необходимо для восстановления справедливости и прекращения безнаказанности", - подчеркнула заместитель Председателя Верховной Рады Елена Кондратюк.