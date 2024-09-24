Украино-Польская Парламентская ассамблея призвала международных партнеров снять все ограничения на использование Киевом предоставленного оружия, – Кондратюк

Парламентская Ассамблея Украины и Польши приняла общую декларацию. В документе призвали международных партнеров снять все ограничения на использование оружия, предоставленного Украине.

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Об этом сообщила вицеспикера Верховной Рады Украины Елена Кондратюк. Документ обнародовала пресс-служба Аппарата Верховной Рады Украины.

Елена Кондратюк как сопредседатель Ассамблеи подписала документ вместе с Вицемаршалком Сейма Польши Моникой Велиховской.

Депутаты украинско-польской Парламентской ассамблеи встретились в Варшаве на 13-й сессии с целью укрепления парламентского сотрудничества наших стран на фоне продолжающейся полномасштабной вооруженной агрессии российской федерации против Украины.

Стороны, в частности:

Подтверждают свое решительное осуждение непровоцированной, неоправданной и незаконной агрессивной войны российской федерации против Украины;

Отмечают непоколебимую поддержку со стороны Республики Польша усилий по полному восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ по состоянию на 1991 год;

Признают неотъемлемое право Украины на самооборону, гарантированное статьей 51 Устава ООН, как фундаментальное право каждого суверенного государства;

- отмечают, что Республика Польша постоянно работает над мобилизацией международных партнеров для срочной поставки Украине оружия и необходимостью приложить все усилия для того, чтобы международные партнеры сняли все ограничения на использование оружия, которое они предоставили Украине, в соответствии с нормами и принципами международного права;

Отмечают настроенность Украины на продолжение курса реформ и постоянную поддержку Республики Польша для Украины на ее пути к членству в Европейском Союзе и НАТО, что имеет решающее значение для будущего Украины.

Подчеркивают, что Республика Польша поддерживает Формулу мира Президента Украины Владимира Зеленского как единственную надежную основу будущих мирных переговоров. Польша также подтверждает свое сопредседательство (вместе с Данией и Норвегией) в пункте 3 Формулы мира "Энергетическая безопасность".

Осуждают похищение украинских детей в целях их незаконного усыновления и русификации. Такие действия России и Республики Беларусь, сотрудничающей с ней, являются позорным покушением на украинскую идентичность, нарушают Конвенцию ООН о предотвращении преступления геноцида и наказании за него, а также Конвенцию о правах ребенка, инициатором которой была Республика Польша.

"Участники Ассамблеи также отметили необходимость привлечения к ответственности лиц, виновных в совершении военных преступлений и других международных преступлений, совершенных российской федерацией в ходе вооруженной агрессии против Украины. Это необходимо для восстановления справедливости и прекращения безнаказанности", - подчеркнула заместитель Председателя Верховной Рады Елена Кондратюк.