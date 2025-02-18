Украине обещают предоставить 'мощные' гарантии безопасности, главное начать переговоры – это бред, нас хотят ввести в заблуждение. Интервью с Харой

Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет "заключить соглашение", чтобы "остановить эту бессмысленную войну" в Украине. Его разговор с диктатором РФ Владимиром Путиным и речь вице-президента США Вэнса в Мюнхене говорят о том, что существовавшей после Второй мировой войны архитектуры безопасности для Европы больше не существует. Америка по-прежнему в НАТО, но Европа вряд ли может автоматически рассчитывать на то, что США при Трампе придут ей на помощь. Политика по Украине также перевернута. Европа и Украина опасаются, что Трамп будет иметь соблазн заключить сделку с Кремлем через их головы.

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Уже сейчас мирные инициативы Трампа вызывают непонимание. Так, 18 февраля в Саудовской Аравии стартуют переговоры между американской и российской сторонами по урегулированию войны и подготовке встречи Трампа и Путина. При этом президент Украины Владимир Зеленский уже отметил, что Украина ничего не знала о переговорах в Саудовской Аравии и не будет признавать их.

Своими мыслями по поводу того, что сегодня происходит вокруг мирного процесса по войне в Украине, в эксклюзивном интервью OBOZ.UA поделился директор Центра оборонных стратегий Александр Хара.

– Последние заявления Трампа и его администрации шокировали Украину и ее европейских партнеров из-за очевидной готовности пойти навстречу Путину, который годами стремился разрушить единство Европы и США. Теперь благодаря звонку Трампа и выступлению вице-президента США Вэнса в Мюнхене российский диктатор сделал в этом направлении значительный шаг вперед.

Что касается Мюнхенской конференции по безопасности, то ожидалось, что перспективы мирных переговоров и поддержка Украины станут ключевой темой. Однако Вэнс едва упомянул Украину в своем выступлении, ничего не сказал собственно об агрессии, вместо этого прочитал европейцам лекции о демократии, заявив, что наибольшую угрозу их безопасности представляет не военная агрессия со стороны России или Китая, а подавление свободы слова – в частности, попытки не допустить к власти ультраправые партии.

– Действительно, последние заявления Трампа и Мюнхен стали "холодным душем" для европейцев и украинцев. Он не является системным политиком, он не идеальный переговорщик. Все эти разговоры об искусстве заключать выгодные сделки – это всего лишь созданный самим Трампом имидж. Потому что, представьте себе, вы начинаете переговоры и еще до их начала говорите, что две ключевые вещи, интересующие другого переговорщика, то есть членство Украины в НАТО и границы 91-го года, вообще не будут обсуждаться. То есть они уже есть в кармане Путина. Так о чем могут быть переговоры? О дальнейших уступках со стороны Украины? Мне кажется, такой наивности сложно ожидать даже от студента первого курса международного факультета, потому что РФ нарушила не только двусторонние соглашения с Украиной, но и большой договор от 1997 года, и Будапештский меморандум, она нарушила устав ООН.

Но по большому счету это очень важное политическое событие, поскольку Штаты показывают, что они отказываются от своей роли глобального и морального лидера, стоящего на защите международного права и, собственно, поддерживающего традиционные союзы и партнеров. Выступление Вэнса, который вспомнил об Украине мимоходом, по большому счету было направлено на ослабление Европы и помощь правым движениям в ЕС, чтобы следующая Европа была более благосклонным союзником США с точки зрения целей и задач Трампа.

Готовность американцев уменьшать свое присутствие в Европе, возможно, это и хороший знак в стратегической перспективе, потому что означает, что европейцам придется взять свою безопасность в собственные руки. Это означает увеличение расходов на оборону, новые программы вооружения и многие другие вещи. И это означает поддержку Украины, поскольку сейчас мы уничтожаем российский агрессивный потенциал, и чем больше мы это сделаем, тем больше у Европы будет времени, чтобы усилить свою обороноспособность.

Что касается телефонного звонка, который произошел между Трампом и Путиным, то самое главное, что фактически Трамп говорил не о каких-то негативных последствиях для РФ, а наоборот, о пряниках – что Москва может вернуться в G7, с нее могут быть сняты санкции, что Украина не получит членство в НАТО. То есть американцы питают иллюзии, что можно оттянуть Россию от Китая таким вот образом за счет уступок Путину.

– Кажется, у европейцев как не было четкой стратегии противодействия России собственными силами, так и нет сегодня. Они пока реагируют по факту. Вот есть угрозы Путина, собираемся, советуемся, принимаем решения. Есть угрозы от Трампа-Вэнса – только тогда собираемся и пытаемся защититься.

– Я надеюсь, что, в конце концов, после того, как Европа "проспала" 2008 год, а затем, наоборот, начала Россию вовлекать в европейские вопросы и увеличивать свою зависимость от россиян, как после 2014 года, когда Европа и Америка ничего не сделали для того, чтобы остановить Путина и наказать его за незаконную аннексию Крыма и войну на Донбассе, как после 2022 года, когда европейцы-американцы встрепенулись и начали помогать, но не в тех масштабах, чтобы остановить агрессора, эти "тревожные звоночки" из-за океана разбудят европейцев и они будут делать больше.

Уже есть заявление премьер-министра Великобритании Кира Стармера, что он готов направить военных в Украину после окончания войны. Еще несколько стран готовы рассматривать этот вопрос. Конечно же, это не значит, что они готовы воевать с Украиной против РФ, но это уже хорошее изменение настроения.

Будем надеяться, что в ближайшее время мы услышим о большом пакете помощи от Европы, который превысит все то, что обещали европейцы нам до того. Поэтому будем смотреть, как это сейчас разворачивается. Европейцы, охотно или против их воли, должны занять более жесткую позицию в поддержке Украины, поскольку Америка уменьшает свои обязательства перед Европой, а РФ не остановится. Важно, чтобы мы стали частью европейской политической, экономической и безопасной структуры.

– Многие считают, что уступки, которые Путин фактически получил от Трампа, неслучайны. США сегодня стремятся любой ценой разорвать союз России и Китая. Вэнс в интервью перед конференцией ясно говорит, что мы хотим предложить России перезагрузку отношений, чтобы она не была младшим партнером Китая. Спецпредставитель Трампа по Украине Кит Келлог также говорит, что главная задача администрации на сегодняшний день – разорвать союз России, Китая, КНДР и Ирана.

– Что касается России и Китая, то они по большому счету никогда не будут союзниками. Есть взаимное недоверие, есть не совпадение ключевых целей. Китайцы не хотят связывать себе руки со слабым партнером, а россияне не хотят выглядеть младшим партнером, потому что им кажется, что они среди тройки наиболее мощных государств мира, которые должны решать судьбу этого мира. В то же время на сегодняшний день Москва вынуждена использовать Пекин как контрбаланс Западу, а китайцы используют россиян так же, но уже против США, ведь нет сил противостоять единолично. Сегодня они физически нужны друг другу. Поэтому, мне кажется, это ерунда, просто иллюзия, что Россию можно отвлечь от Китая в нынешних условиях.

– Американцы заверяют Украину, что она будет сидеть за столом переговоров с Россией, а мирное соглашение не будет навязано. При этом США и Россия 18 февраля начинают в Саудовской Аравии двусторонние переговоры по "урегулированию войны Украины". Одной из главных целей встречи также является организация саммита с участием Дональда Трампа и Владимира Путина. Видите ли вы сегодня наше место в реальном процессе переговоров? Договорятся ли россияне и американцы в определенной степени, а уже потом предложат украинцам сесть и как факт признать то, что они решили?

– Пока все выглядит так, что "великие ребята" хотят порешать свои вопросы, а потом фактически поставить перед фактом Украину. Мол, если хотите, участвуйте в этом, если не хотите, то нет, но имейте в виду, что будут последствия. Ведь США могут полностью прекратить помощь. Здесь абсолютно понятная логика, поскольку львиная доля помощи идет от Соединенных Штатов, а европейцы не способны производить то количество вооружения, боеприпасов и техники, которые нам нужны.

Понятно, что Трамп и его окружение имеют свои интересы и не очень прислушиваются к нам и европейцам. Поэтому сейчас не стоит говорить о том, что мы можем вернуть границы 91-го года сразу. Конечно же, мы в противостоянии с Россией, в переговорном процессе должны полагаться на американцев. Но я не вижу, чтобы американцы воспринимали это точно так же.

– По словам Кита Келлога, сегодня рассматриваются разные варианты гарантий безопасности для Украины, но финальное решение будет за Трампом. При этом никакой конкретики, что именно подразумевается, так и нет, кроме того, что американцы не будут участвовать в этом, а обеспечить гарантии должна Европа. Со своей стороны, Европа не сможет в ближайшие годы обеспечить гарантии безопасности для Украины без США, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус на Мюнхенской конференции безопасности.

– Сначала нужно понять, что такое эти гарантии безопасности, учитывая, что наш враг является самой большой ядерной мощью в мире. Сегодня, если мы говорим о гарантиях безопасности, то это должно быть два компонента. Первый – ядерное сдерживание. Потому что Россия угрожала применить ядерное оружие против нас, начиная с 2014 года. И кто у нас может дать гарантии безопасности? В первую очередь, конечно, это Соединенные Штаты. Это может быть НАТО, где, конечно, Соединенные Штаты играют роль этого зонтика безопасности, а также Великобритания. Потому что Франция имеет отдельную ядерную доктрину и она не предусматривает применения ядерного оружия для защиты своих союзников по НАТО. Но если мы не члены НАТО и у нас нет соглашения с Соединенными Штатами, есть ли гарантия безопасности в контексте ядерного сдерживания? Нет.

Второй аспект – то, что наши партнеры будут готовы воевать обычными вооружениями против РФ. То есть если ядерное сдерживание не сработало и начинается война, то, значит, наши будущие союзники бок о бок с украинцами должны воевать. Это возможно фактически в двух случаях. Первый – 5 статья Вашингтонского договора, то есть Украина является полноправным членом НАТО. Или второй – соглашения о безопасности, которые предполагают, что автоматически наши союзники будущие должны воевать вместе с нами против РФ. Но в НАТО нас не хотят брать, и такого соглашения подписывать никто не хочет, поскольку, разумеется, есть риски для этих стран.

Собственно, если мы говорим о том, что нам могут пообещать и на что нас хотят, извините, развести, то это какие-то расширенные соглашения безопасности, такие, как мы подписали с десятками стран. Но, по сути, они являются гарантиями помощи и других шагов наших партнеров, например, сотрудничество оборонно-промышленного комплекса. В случае же последующей агрессии РФ эти страны обязуются лишь рассмотреть возможность введения дипломатических, экономических и других санкций, увеличения помощи вооружением Украине. То есть они не о гарантиях безопасности, они о гарантии безопасности помощи и реакции этих стран на предстоящую агрессию РФ.

Поэтому когда нам рассказывают, что мы дадим вам какие-то мощные гарантии безопасности, главное, садитесь за стол переговоров, – это бред, это нас хотят опять-таки ввести в заблуждение. Потому я не вижу, о чем могут быть переговоры. Сейчас для этого нет предпосылок. Собственно поэтому нужно использовать четкие дефиниции, чтобы понять, пытаются ли нас обмануть, или какое-то действие может привести к какому-то положительному результату.

– "Трамп пытается добиться устойчивого урегулирования в Украине, чтобы конфликт снова не вспыхнул через несколько лет", – единогласно говорят Вэнс, Рубио и Келлог. Вы видите, что американцы знают, как это сделать, и, главное, чтобы это не было исключительно за счет Украины.

– По-моему, он не знает, как это сделать, это первое. Он полагается на личные отношения. Представьте, он говорит, я верю Путину, что тот хочет прекратить войну. Верить россиянам – это последнее, что можно делать в этой ситуации. Тем более этому фюреру "русского мира". Но Трамп ему верит. Он не верит Зеленскому, который говорит, что если Украина проиграет, то РФ нападет на европейские страны НАТО. На что Трамп сказал, что он не верит, что Россия может такое сделать.

У Трампа нет понятия добра или зла, у него есть собственные интересы и, как он видит, интересы Америки. Поэтому я думаю, что американцы все же думают поставить нас перед фактом своих решений, как они видят прекращение войны.

При этом в голове Трампа территории можно купить-продать, как Гренландию или что-нибудь в этом роде. То есть американцы не понимают важность Украины, и вообще для них важность европейского континента уменьшилась. При этом выход Соединенных Штатов из Европы будет большей катастрофой, чем выход из Афганистана, за который Дональд Трамп очень сильно критиковал Джозефа Байдена.