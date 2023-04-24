'Украине не нужно разрешение России вступить в НАТО': вице-спикер ВР Кондратюк отреагировала на слова венгерской коллеги

Заместитель главы Верховной Рады Елена Кондратюк отреагировала на слова своей коллеги из Венгрии Доры Дуро, которая в интервью кремлевскому изданию заявила, что для получения членства в НАТО Украине следует получить разрешение Москвы. Подобное замечание демонстрирует не только пренебрежение суверенитетом нашей страны, но и в целом противоречит стандартам европейских государств, в ряд которых входит сама Венгрия.

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Об этом парламентарий написала на своей странице в Facebook. Кондратюк даже выразила надежду, что российские СМИ некорректно процитировали подлинные слова Дуро, традиционно перекрутив их, если же это не так, что официальный представитель Будапешта должна за них извиниться.

"Если же этого не произойдет – это еще один повод задуматься, на чьей стороне играет Венгрия. Когда Венгрия в 1999 году вступала в НАТО, никакого разрешения России ей не было нужно. Еще хочу госпоже вице-спикерке напомнить исторические события 1956 года, когда диктаторский режим бывшего СССР раздавил ростки демократии в Венгрии. Десятки тысяч венгров подверглись репрессиям, а тысячи потеряли жизнь!", – написала украинская вице-спикер.

Она также с огорчением отметила, что все скандальные заявления, которые делает сегодня венгерское руководство в отношении вступления Украины в НАТО, оно делает "под зонтом безопасности Альянса". Подобная позиция вызывает, по меньшей мере, удивление.

"Неужели история ничему не учит? Разве можно быть под зонтом НАТО и в то же время пытаться подыгрывать последователям СССР – сегодняшнему путинскому режиму в террористической стране – России? Не предавайте память своего народа, госпожа вице-спикер!", – в заключение написала Кондратюк.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что одиозный премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вновь продемонстрировал свою приверженность Кремлю, распространяя его пропагандистские и бессмысленные нарративы об Украине. В этот раз он назвал нашу страну "несуществующей в финансовом плане".

Поздней он негативно отреагировал на обещание генсека НАТО Йенса Столтенберга содействовать этому членству, которое последний дал во время встречи с президентом Зеленским в Киеве. Свое предельно лаконичное, но недвусмысленное замечание Орбан оставил в Twitter.