Штош.

Якщо ви думаєте, що наш серіал "Особливості закупівель міністерства оборони" закінчився, то ніт. І дуже важливо, щоб ви прочитали написане, зрозуміли і затегали всіх, кого тільки можливо, бо якщо ми цього не зробимо, то нас чекає колапс на рівні постачання зброї.

Всі розуміють, що без зброї воювати неможливо? Тоді читайте, перепрощуйте та тегайте всіх.

Я думаю, ви вже всі памʼятаєте всі попередні серії, не буду повторюватись.

Видео дня

Серія перша. "Юридичний лікбез, або як запамʼятати 3 цифри"

Державна аудиторська служба України прирівняла прибуток підприємств оборонного призначення до збитків держави. А ми ж вже памʼятаємо, що Держаудит входить в структуру виконавчої влади, як і Міністерство оборони України?

Згідно з постановою того самого Кабінету Міністрів України 363 та Закону "Про оборонні закупівлі" прибуток постачальників не може перевищувати:

1 відсоток витрат вітчизняного суб’єкта господарювання на придбання комплектувальних виробів, спецобладнання, робіт в інших суб’єктів господарювання.

30 відсотків решти витрат у складі виробничої собівартості.

У разі імпорту - 3 відсотки.

Тут все зрозуміло?

Серія друга. "Так, що далі?"

Окрім висновку, Держаудит зробив вимогу звертатись до постачальників Міністерства оборони та повертати прибуток, отриманий підприємством.

Міністерство оборони подає в суд на висновки Держаудиту. Але там нічого цікавого не відбувається. Тиша.

Серія третя "Це вам не мелочь по карманам тирити, або зайшли з козирів"

Тут починається найцікавіше. Ні, постачальників з тилового забезпечення поки не чіпають. Не цікаво.

А ось пішли зразу по підприємствах оборонного комплексу. А в нас їх не дуже багато. Самі знаєте, чим потопили крейсер "Москва", які відгуки по "Богданах" по стугнах та корсарах. Далі продовжувати не буду.

Так от, більшість з цих підприємств вже отримали такі листи "щастя". Окрім того, за ними пішло дружними рядами Державного бюро розслідувань з порушенням кримінальних проваджень та виписуванням підозр.

Серія четверта "Яка казкова країна піз@@ю"

Ви мене спитаєте: як прибуток можна назвати збитками держави?

Як можна з підприємств оборонного призначення вимагати повернення прибутку?

Як можна відкривати кримінальні справи по таким фактам і трактувати це як "нанесення державі збитків в особливо великих розмірах"?

Чесно, я не вмію логічно пояснювати алогічні речі.

В мене взагалі виникає питання, а на кого працює Держаудитслужба. Але не буду забігати наперед.

Серія пʼята "Розʼяснення Міністерства економіки України".

Нарешті на цьому тижні ми отримали 2 розʼяснення щодо трактування норм 335 постанови від Мінекономіки. Одне для Міністрерства оборони. Одне для Держаудитслужби. Де чітко написано, що під час дії 335 постанови калькуляція визначається 363 постановою.

Чи можна сказати, що це перемога? Ні. Це перші тріщини на бетонній стіні.

Чим це загрожує? Повною зупинкою виробництв оборонного призначення. І ми більше не почуємо ні про стугни, ні про корсари, ні про нептуни. Чим це нам загрожує зрозуміло?

Епілог : ̶Д̶Е̶В̶О̶Ч̶К̶И̶ ̶У̶Й̶М̶И̶Т̶Е̶ ̶В̶А̶Ш̶У̶ ̶М̶А̶Т̶Ь̶, або на кого працює Держаудит?

На підставі вищевикладеного вимагаю від Дениса Шмигаля вжити заходів щодо приведення висновків Держаудиту за 2022 рік в частині прибутку у складі ціни у відповідність до законодавства та позиції Мінекономіки.

Всі, хто погоджується з цією тезою, плюсуйтесь в коментах, тегайте знову всіх, розшарюйте. Бо від цього залежить наша з вами доля також.

Ваша мати драконів.