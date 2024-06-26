Украина за столом переговоров с Евросоюзом, но предстоит много работы, – Порошенко

Петр Порошенко, участвующий в Политической ассамблее ЕНП в Брюсселе, заявил, что старт вступительных переговоров – это огромный шаг вперед. Но это и начало большой совместной работы.

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Об этом Порошенко сказал в комментарии журналистам у здания Европарламента.

Он отметил, что начало переговоров Украины с ЕС – прежде всего, заслуга Вооруженных Сил Украины и всего украинского народа, который платит огромную цену за свою европейскую мечту.

"И это цена, которую платили украинцы в Мариуполе, Северодонецке, Лисичанске, Буче, Бородянке, Ворзеле, Ирпене и по всей Украине. И сейчас продолжают платить, и бои во Временном Яру, в Купянске, Ореховом, Волчанске – по всей линии фронта залог того, что украинцы как нация делают все возможное для того, чтобы нам вернуться в европейскую семью народов", – отмечает пятый. Президент.

"Это то, о чем мы мечтали, и это то, о чем мечтали украинцы, выходя на Революцию Достоинства, Герои Небесной Сотни. И те, кто сейчас с оружием в руках защищают Украину", – подчеркивает Порошенко.

"Украинцы наконец-то сели за стол переговоров для того, чтобы напряженно работать, менять собственную страну, обеспечивать реформирование, отвечать критериям членства в ЕС, которое состоит прежде всего из Копенгагенских критериев верховенства права, демократии, свободы. И сегодня еще попразднуем, а с завтрашнего дня у нас много работы", – отмечает Порошенко.

"Этот процесс начался с подписания Соглашения об ассоциации, этот процесс сопровождался внесением изменений в Конституцию, где евроинтеграция является основной и обязательной задачей для власти. И мы всегда должны помнить тех, благодаря кому это вообще стало возможным. Потому что решающим аргументом для всех стран – членов, почему нужно по ускоренной процедуре предоставить Украине статус кандидата и запустить переговоры, есть жертвенность украинцев", – констатирует Порошенко.

"Это огромный шаг и огромный успех. Единственное, чего просят от нас наши партнеры – вы, говорят, просите единства и мобилизации по политической поддержке в Европе и в мире – также мобилизуйтесь и продемонстрируйте парламентское единство, единство общества, национальную коалицию и очень ответственный подход к тому, что вы должны сделать в ближайшее время", – говорит лидер "Евросолидарности".