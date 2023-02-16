Из российского плена вернули 101 украинца: среди них защитники Мариуполя и похищенный зам мэра Энергодара. Фото и видео

Украина в рамках обмена пленными вернула из РФ 100 защитников. 94 из них – защитники Мариуполя, включая 63 воина с "Азовстали".

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Также освобожден один гражданский – первый заместитель городского головы Энергодара Иван Самойдюк, который был похищен оккупантами 19 марта 2022 года на блокпосту возле Благовещенки. Об этом в четверг, 16 февраля, сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Среди освобожденных бойцов – нацгвардейцы, пограничники и военные ВСУ.

Многие из героев получили ранения разной тяжести.

Также среди освобожденных из плена есть защитники с Херсонского и Киевского направлений, которые участвовали в боях за Бучу, Херсон и Лиман.

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