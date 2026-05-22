Украина в рамках PURL получает больше поддержки, чем когда-либо, – Рубио

Государственный секретарь США Марко Рубио высказался относительно военной помощи Украине. По его словам, сейчас Киев "получает больше поддержки, чем когда-либо".

Решающую роль в этом играет программа PURL (Prioritized Ukraine Requirements List). Об этом Рубио сказал в пятницу, 22 мая, передает The Guardian.

PURL – это инициатива США и НАТО, направленная на ускорение поставок критически важного американского вооружения и военной техники в Украину. Государства-партнеры и члены Альянса делают целевые финансовые взносы, после чего эти средства используют для закупки и передачи вооружения, которое изготавливается или хранится в США.

"Я понимаю, что НАТО является ценным для Европы, и так и должно быть. Оно также должно быть ценным для Соединенных Штатов, поэтому мы всегда должны приводить этот аргумент в каждой администрации, в каждую эпоху, и именно этим мы сейчас и занимаемся – объясняем, знаете, в чем заключается ценность НАТО для Соединенных Штатов, а также, в связи с этим, какое место занимают наши вооруженные силы в этом альянсе и каков наш вклад", – сказал Рубио.

Тем временем в НАТО обратили внимание на дисбаланс в финансировании военной помощи Украине. Основное бремя закупок американского вооружения пока несут лишь несколько европейских государств.

Как заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, лишь шесть–семь европейских стран обеспечивают основную часть финансирования закупок американского оружия для Украины в рамках механизма PURL.

Как сообщал OBOZ.UA, главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич отметил, что полномасштабная война, развязанная Россией, продолжается уже пятый год. Все это время Украина демонстрирует чрезвычайную устойчивость и инновации, но ей нужна поддержка, которая также является инвестицией в безопасность Европы.

