Отмена льгот и усиленный контроль: Чехия хочет изменить правила для украинских беженцев

Чехия планирует отменить часть специальных льгот для украинских беженцев и перевести их на общие правила социальной помощи для всех граждан. Одновременно власти вводят более жесткие проверки проживания, работы и техосмотры авто с украинскими номерами, усиливая контроль за пребыванием в стране.

Об этом сообщает Czechia Online. Согласно информации, пакет изменений планируют окончательно согласовать до конца мая 2026 года, после чего новые правила могут быстро вступить в силу.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что ключевой принцип будущей реформы заключается в отмене отдельных условий для украинцев. Речь идет о переходе от специальных программ поддержки к стандартной системе социальной помощи, которая действует для всех жителей страны.

Украинцы с временной защитой могут потерять часть специальных финансовых выплат, упрощенных программ социальной поддержки и отдельных жилищных или социальных льгот. Фактически Чехия стремится интегрировать украинских беженцев в общую систему социальной защиты без отдельного правового режима.

Одним из важнейших изменений станет пересмотр системы выплат. Правительство планирует сделать так, чтобы украинцы получали помощь только по тем же критериям, что и граждане Чехии. Отмечается, что это может означать:

более жесткие требования к доходам;

проверку имущественного положения;

ограничение доступа к части социальных программ;

усиленный контроль за обоснованностью выплат.

Еще одна важная новация касается транспорта. Чехия планирует ввести обязательный технический осмотр для автомобилей с украинской регистрацией. Проверки будут охватывать:

техническое состояние авто;

соответствие экологическим стандартам;

общую безопасность эксплуатации.

Цель этих изменений – привести все транспортные средства на дорогах Чехии к одинаковым требованиям, независимо от страны регистрации. Для владельцев украинских авто это будет означать дополнительные расходы и регулярные проверки, без которых использование транспорта может стать невозможным.

Отдельный блок реформы – контроль за условиями пребывания украинцев в Чехии. Власти планируют активнее проверять:

места проживания;

наличие медицинского страхования;

легальность трудоустройства;

соблюдение трудового законодательства.

Особое внимание будут уделять борьбе с теневой занятостью. Инспекторы смогут чаще проверять работодателей и жилищные условия людей с временной защитой. Бабиш сопровождает предстоящие изменения довольно резкой риторикой. Он заявляет о необходимости борьбы со злоупотреблениями социальной системой и неформальной занятостью.

Среди аргументов правительства якобы случаи работы без официального оформления и использования социальных выплат не по назначению. По предварительным планам, правительство Чехии должно завершить согласование всего пакета изменений до конца мая 2026 года. После этого новые нормы могут быть внедрены достаточно быстро, хотя точные сроки вступления в силу пока не определены.

