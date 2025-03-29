Украина способна производить 5 млн FPV-дронов в год: Камышин рассказал, что этому может помешать

Украина способна производить 5 млн FPV-дронов в год при условии стабильного финансирования. Сейчас есть производители, которые способны производить более 100 тыс. беспилотников в месяц.

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Об этом рассказал советник президента Украины по стратегическим вопросам Александр Камишин в интервью "Радио Хартия". Он добавил, что в прошлом году из-за нехватки средств отечественные производители изготовили более 2 млн единиц дронов.

"У нас фактически первая мировая дронова война", – отметил Камышин.

Он рассказал, что сейчас 85% всех огневых поражений на поле боя являются результатом работы беспилотников. За период российской агрессии Украине удалось опередить Россию по темпам производства дронов.

Советник президента Украины по стратегическим вопросам добавил, что один из отечественных производителей может производить до 4 тысяч БПЛА.

"В стране более 150 производителей (FPV-дронов)", – подчеркнул Камышин.

Напомним, недавно в Украине выпустили первую партию FPV-дронов, которые на 100% состоят из отечественных компонентов. Стоимость одного БПЛА составляет около 30 тыс. гривен. Благодаря украинским комплектующим беспилотники удалось удешевить до уровня подобных моделей из китайских компонентов.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам президента Владимира Зеленского, украинские оружейники будут не только увеличивать производство БПЛА, но и сосредоточатся на усовершенствовании возможностей наших дронов преодолевать РЭБ и противовоздушную оборону россиян. Для этого требуются дополнительные контракты, финансирование и инвестиции.

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