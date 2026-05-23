Сенаторы США от обеих партий требуют разблокировать $600 млн помощи Украине – AP

Двухпартийная группа сенаторов Конгресса США обратилась к Пентагону из-за выделенных ранее 600 млн долларов для помощи Украине и странам Балтии. У министра обороны Пита Хегсета они требуют разблокировать средства, с использованием которых возникла длительная задержка.

В письме, адресованном Хегсету, его подписанты выразили разочарование отказом администрации президента США Дональда Трампа от поддержки Украины и европейских союзников. Об этом сообщает Associated Press.

Что известно

В пятницу, 22 мая, двухпартийная группа сенаторов направила письмо Хегсету с призывом использовать выделенные еще в прошлом году 600 млн долларов на помощь Украине и другим союзникам США в Восточной Европе.

"В последние недели возросли трения между Конгрессом и администрацией Трампа, поскольку законодатели из обеих партий требуют обновленной информации о том, что произошло с 400 миллионами долларов помощи Украине и еще 200 миллионами долларов на оборонные программы в Эстонии, Латвии и Литве. Деньги были выделены Конгрессом в прошлом году", – говорится в материале.

В АР подчеркнули, что даже сенаторы от Республиканской партии выразили разочарование тем, что администрация Трампа отказывается помогать Украине и другим союзникам в Европе.

"Украина настойчиво и мужественно отражала четырехлетний российский натиск, но ее военная деятельность требует и заслуживает постоянной американской поддержки", – заявили сенатор-демократ Дик Дурбин и сенатор-республиканец Чак Грассли в совместном письме.

Письмо также подписали сенаторы-республиканцы Кевин Крамер и Том Тиллис, а также сенаторы-демократы Майкл Беннет и Кэтрин Кортез Масто.

