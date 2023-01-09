Украина просила Грузию вернуть комплексы ''Бук'', переданные во время войны 2008 года, но получила отказ, – дипломат

После полномасштабного вторжения войск РФ в Украину Киев обратился в Грузию с просьбой вернуть вооружение, переданное ей во время войны 2008 года. Речь идет о зенитных ракетных комплексах "Бук" советского производства.

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Однако в Тбилиси ответили отказом. Об этом рассказал в своей статье временный поверенный по делам Украины в Грузии Андрей Касьянов.

"Украинская сторона последовательна в своих запросах ко всем международным партнерам, в частности Грузии, о предоставлении вооружения, военной техники и боеприпасов, а также откровенно заявляла о жизненной необходимости в вооружении в самом начале широкомасштабного вторжения РФ в Украину", – отметил он.

Так, Киев просил передать "Буки", которые украинская сторона когда-то предоставляла Грузии. Также запрос Украины включал и предоставленные Тбилиси от США противотанковые комплексы Javelin. Относительно последнего было не только согласие со стороны Вашингтона, но даже предложение заменить их на более новые комплексы.

"Несмотря на то, что правительство Грузии категорически отказалось оказывать военную помощь, Украина выступает против использования этого вопроса во внутриполитических спорах и отвергает какие-либо обвинения в попытках втянуть Грузию в войну с РФ", – подчеркнул Касьянов.

Добавим: в конце декабря грузинский премьер Ираклий Гарибашвили заявил, что считает достаточным то, что официальный Тбилиси делает для поддержки Украины. Также сказал, что ему "неприятны" последние заявления Киева.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Грузинский легион", воюющий с Россией на стороне Украины, насчитывает около 1000 членов, набранных из Грузии и ряда других стран (среди которых 50 британцев). Воины из этого подразделения рассказали, что считают борьбу Украины своей и имеют общую цель.

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