Украина призвала парламенты мира признать Россию спонсором терроризма, а ее действия – геноцидом украинского народа

Украина 24 февраля призвала парламенты мира признать Россию государством-спонсором терроризма, а ее действия – геноцидом украинского народа.

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Об этом идет речь в обращении Верховной Рады Украины, принятом большинством голосов парламентариев. Как сообщил депутат Алексей Гончаренко, проект постановления об обращении №9034 поддержали 313 народных избранников.

Кроме того, украинский парламент призвал:

– усилить санкции против России;

– продолжить оказывать военную, политическую, экономическую, финансовую и гуманитарную помощь Украине;

– предоставить вооружение, в частности, современные танки, самолеты и ракеты дальнего радиуса действия;

– наработать механизмы использования замороженных активов граждан страны-агрессора за рубежом для компенсации ущерба украинцам.

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 ноября 2022 года Европейский парламент официально признал РФ государством-спонсором терроризма. Принятие соответствующей резолюции связано с ударами по украинской критической инфраструктуре.

Перед этим Парламентская ассамблея Совета Европы признала российский режим террористическим и поддержала создание трибунала для военных преступников из РФ.

14 декабря за признание РФ спонсором терроризма проголосовал Сейм Польши, а 16 февраля – парламент Словакии.

В США работают над альтернативой признания РФ спонсором терроризма, чтобы избежать "нежелательных последствий".