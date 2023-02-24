Украина призвала парламенты мира признать Россию спонсором терроризма, а ее действия – геноцидом украинского народа
Украина 24 февраля призвала парламенты мира признать Россию государством-спонсором терроризма, а ее действия – геноцидом украинского народа.
Об этом идет речь в обращении Верховной Рады Украины, принятом большинством голосов парламентариев. Как сообщил депутат Алексей Гончаренко, проект постановления об обращении №9034 поддержали 313 народных избранников.
Кроме того, украинский парламент призвал:
– усилить санкции против России;
– продолжить оказывать военную, политическую, экономическую, финансовую и гуманитарную помощь Украине;
– предоставить вооружение, в частности, современные танки, самолеты и ракеты дальнего радиуса действия;
– наработать механизмы использования замороженных активов граждан страны-агрессора за рубежом для компенсации ущерба украинцам.
Как сообщал OBOZREVATEL, 23 ноября 2022 года Европейский парламент официально признал РФ государством-спонсором терроризма. Принятие соответствующей резолюции связано с ударами по украинской критической инфраструктуре.
Перед этим Парламентская ассамблея Совета Европы признала российский режим террористическим и поддержала создание трибунала для военных преступников из РФ.
14 декабря за признание РФ спонсором терроризма проголосовал Сейм Польши, а 16 февраля – парламент Словакии.
В США работают над альтернативой признания РФ спонсором терроризма, чтобы избежать "нежелательных последствий".
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