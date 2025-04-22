'Украина предлагала продлить тишину после Пасхи': Зеленский отреагировал на российские обстрелы Одессы, Запорожья и Харькова. Фото

Украина выступала с инициативой продления режима тишины после пасхальных праздников. Однако нужна реальная готовность России по этому вопросу.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил президент Украины Владимир Зеленский. В то же время страна-террорист продолжает наносить удары по Одессе, Запорожью и Харькову.

"Украина предлагала продлить тишину после Пасхи и сделать ее полной. Наше предложение о прекращении огня в отношении гражданских объектов также остается в силе. Нужна серьезная готовность России к разговору об этом. Никаких препятствий с украинской стороны нет и не будет", – написал украинский лидер.

Он добавил, что все это сознательный российский террор, который прекращается одним приказом, но приказом в РФ и для российской армии. Ведь во время Пасхи отсутствовали воздушные тревоги в Украине.

Зеленский отметил, что в Харькове продолжаются спасательные операции после очередного циничного удара дронами со стороны РФ. В результате атаки пожары вспыхнули в нескольких районах города.

Сегодня Запорожье подверглось жестокому авиационному удару с использованием авиабомб. Повреждены жилые дома.

"К сожалению, есть погибшая – гражданская женщина. Мои соболезнования родным и близким. Только этим ударом более 20 человек были ранены, и среди них четыре ребенка", – отметил гарант.

Также ночью российские дроны ударили по Одессе. В течение дня были также атаки в Сумской, Харьковской, Донецкой и южных областях.

Напомним, РФ во вторник, 22 апреля, нанесла авиационные удары по Запорожью, повредив многоэтажку в одном из районов. В результате действий агрессора погибла женщина, пострадали 23 человека, в том числе 4 детей.

22 апреля российские войска устроили массированную дроновую атаку на Харьков. Взрывы раздавались в четырех районах города. В результате атаки есть пострадавшие.

Как сообщал OBOZ.UA, 21 апреля Россия массированно атаковала Одессу ударными дронами типа Shahed-136. Враг попал по жилой застройке в густонаселенном районе, в результате ударов было зафиксировано несколько пожаров. Пострадали три человека.

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