Украина после 5-летней паузы вернется в ЭКОСОС: что это значит

Украину 4 июня избрали членом Экономического и социального совета при ООН (ЭКОСОС) на три года: с 2026 по 2028-й. Это произошло во время первого тура голосования Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций.

Видео дня

Последний раз наша страна была в составе ЭКОСОС в период 2019-2021 годов. Министр иностранных дел Андрей Сибига на своей странице в X (Twitter) назвал возвращение "значительным достижением, ради которого мы неутомимо работали в течение длительного времени".

Он поблагодарил за доверие и поддержку. "Для Украины большая честь присоединиться к одному из главных органов ООН, который способствует глобальному сотрудничеству в сфере развития, прав человека и гуманитарного реагирования", – заявил глава МИД.

Сибига заверил, что наши представители будут работать "активно, конструктивно и в духе партнерства" для достижения устойчивого развития, укрепления солидарности и построения более инклюзивного, справедливого и устойчивого мира для всех.

ЭКОСОС – это один из шести ключевых органов Организации Объединенных Наций, отвечающий за координацию деятельности ООН и ее специализированных учреждений в экономической, социальной, экологической сферах.

Он состоит из 54 членов ООН, которые избираются на основе ротации на 3-летние сроки.

Кроме координации, Экономический и социальный совет проводит исследования и консультируется по вопросам, касающимся экономического и соцразвития, формулирует и предлагает рекомендации по политике в этих сферах, отслеживает прогресс в достижении целей.

Последний раз Украина избиралась в состав ЭКОСОС в 2018-м на период 2019-2021 годов.

Как ранее писал OBOZ.UA, новым председателем Генеральной ассамблеи ООН, несмотря на препятствия со стороны России, стала Анналена Бербок, экс-министр иностранных дел Германии. Срок ее полномочий стартует 9 сентября 2025-го и продлится один год.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!