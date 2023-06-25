Украина получит еще 45 САУ Gepard и две системы ПВО IRIS-T от Германии

Германия поставит Украине 15 самоходных артиллерийских установок Gepard в ближайшие недели и еще 30 – до конца 2023 года. Также для усиления противовоздушной обороны в этом году Киеву должны поступить дополнительные две системы IRIS-T SLM, а в следующем – четыре.

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Об этом 24 июня сообщил руководитель специального штаба по вопросам Украины при министерстве обороны ФРГ бригадный генерал Кристиан Фрейдинг. Его слова процитировало издание Die Welt.

Отметим, что ВСУ уже получили от Германии 34 "Гепарда", а еще 15, по словам политика, будут доставлены "в ближайшие недели".

"Кроме того мы хотим поставить еще до 30 САУ Gepard до конца года в сотрудничестве с США", – подчеркнул он.

В интервью немецкий генерал назвал ПВО ключевым "слабым местом" в нынешнем контрнаступлении Сил обороны Украины.

"Мы делаем все, что можем. Но, несмотря на все это, есть ли у Украины достаточно средств ПВО? Очевидно, что нет!" – признал Фрейдинг и добавил, что в дополнение к "Гепардам" немецкие системы IRIS-T SLM призваны усилить обороноспособность Украины.

По его словам, эффективность "Ирисов" составляет "почти 100%". Две таких системы украинская армия уже получила от Германии.

"Еще две поставят в этом году, а затем еще четыре – в 2024 году", – заверил Фрейдинг.

В середине мая немецкое издание Der Spiegel со ссылкой на источники в правительстве писало, что Берлин готовит наибольшую с начала войны военную помощь Украине – на €2,7 млрд. Отмечалось, что в нее войдут: четыре системы IRIS-T, 12 пусковых установок них с управляемыми ракетами, 30 танков Leopard 1, 20 бронированных машин пехоты Marder, 18 колесных самоходных гаубиц, до 200 разведывательных дронов, 100 бронетранспортеров и 100 транспортных средств логистической поддержки.

Как сообщал OBOZREVATEL, на днях Германия передала Украине новый пакет военной помощи, в который вошли тягачи для танков и артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм. Кроме того, Берлин заявлял, что планирует предоставить Киеву около 64 ракет для систем ПВО Patriot.

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