Украина получит еще 400 тыс. боеприпасов в рамках чешской инициативы: что известно о сроках

Украина получит от Чехии еще 400 тысяч артиллерийских снарядов. Боеприпасы поступят в этом году в рамках так называемой чешской инициативы.

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Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время совместной пресс-конференции с главой правительства Чехии Петром Фиалой 20 мая в Ужгороде. Он также отметил, что Прага увеличила помощь Украине.

"Ключевой для нас является так называемая чешская инициатива – поставки Силам обороны Украины боеприпасов. В прошлом году поступило около 1,5 млн снарядов различного калибра. Еще 400 тысяч поступит в этом году. Это чрезвычайная работа, которая усиливает Украину", – сказал украинский премьер.

Кроме этого принятая правительством Чехии программа восстановления Украины продлена до 2030 года, а сумма годовой помощи увеличена до более 43 миллионов долларов, отметил Шмыгаль.

"Это свидетельствует о долгосрочном устойчивом партнерстве между нашими странами. Мы это ценим и благодарны", – сказал премьер-министр.

Глава правительства добавил, что всего с 2022 года Прага предоставила Киеву военной помощи на сумму более 900 миллионов долларов.

Напомним, Чехия продолжает поставлять Силам обороны Украины боеприпасы в рамках инициативы по их закупке в третьих странах, начатой в 2024 году. С начала года и до конца апреля в рамках этого проекта Украина получит 400 тысяч крупнокалиберных боеприпасов.

Ранее министр иностранных дел страны Ян Липавский сказал, что Чехия сможет до сентября 2025 года ежемесячно поставлять боеприпасы для ВСУ. Для этого предусмотрены средства в рамках "чешской инициативы".

Как сообщал OBOZ.UA, министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что его страна будет оставаться на стороне Украины, оказывая всестороннюю поддержку в различных сферах. Чехия продолжит помогать как в военной, так и в гуманитарной сферах, включая восстановление инфраструктуры и медицинскую поддержку.

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