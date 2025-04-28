'Средства есть до осени': Чернохова рассказала, сколько боеприпасов получила Украина с начала года в рамках чешской инициативы

Чехия продолжает поставлять Силам обороны Украины боеприпасы в рамках инициативы по их покупке в третьих странах, которая была начата в 2024 году. В рамках этого проекта Украина с начала года по состоянию на конец апреля получит 400 тысяч крупнокалиберных боеприпасов.

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Об этом в воскресенье, 27 апреля, рассказала министр обороны Чехии Яна Чернохова в эфире Чешского телевидения. По ее словам, работа инициативы продолжается.

"До конца апреля мы передадим Украине 400 тысяч единиц крупнокалиберных боеприпасов", – отметила она.

Глава оборонного ведомства уточнила, что средства на дальнейшие закупки снарядов для украинской армии обеспечены до осени. При этом она не стала делать прогнозы, удастся ли превысить поставки.

"Мы будем передавать столько снарядов, сколько сможем найти по миру", – сказала Чернохова.

По ее словам, есть возможность приобрести около 1,5 миллиона боеприпасов, но все зависит от наличия денег. Сейчас Чехия инвестировала в эту инициативу 1 миллиард чешских крон.

Чернохова отвергла предположение, что эта инициатива угрожает миру в Украине, и возразила, что США выступают против нее. Глава Пентагона Пит Хегсет, по ее словам, поблагодарил за этот проект и призвал участников Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" поддержать его.

"Мы должны попытаться обеспечить для Украины наилучшие условия для переговоров… И больше всего Украине поможет, когда она будет сильной и будет достаточно военных материалов, чтобы защищаться, пока не дойдет до мирных переговоров", – подчеркнула Чернохова.

Чехия при поддержке союзников в прошлом году инициировала проект по приобретению боеприпасов для ВСУ в третьих странах. Благодаря этому Украине в течении года было передано около 1,5 миллиона снарядов разного калибра.

Ранее министр иностранных дел страны Ян Липавский сказал, что Чехия сможет до сентября 2025 года ежемесячно поставлять боеприпасы для ЗСУ. Для этого предусмотрены средства в рамках "чешской инициативы".

Как сообщал OBOZ.UA, глава дипломатии Европейского Союза Кая Каллас сказала, что Украина уже получила от ЕС более миллиона снарядов. Есть возможность увеличить количество заказанных и переданных артиллерийских боеприпасов до 2 млн до конца 2025 года.

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