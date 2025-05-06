Чешская поддержка Украины будет продолжаться: в МИД назвали ключевые направления и программы

В Чехии отметили, что страна будет оставаться на стороне Украины, оказывая всестороннюю поддержку в различных сферах. Страна продолжит помогать как в военной, так и в гуманитарной сферах, включая восстановление инфраструктуры и медицинскую поддержку.

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Об этом министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил во время встречи с Андреем Сибигой 5 мая в Праге. Его слова приводит МИД Чехии

"Чешская поддержка Украины будет продолжаться", – подчеркнул Липавский.

По его словам, Чехия активно участвует в инициативе по поставкам боеприпасов для ВСУ, которая профинансирована до сентября этого года.

В 2024-м Чехия уже передала Украине около 1,5 млн. снарядов крупного калибра, став одним из ключевых поставщиков наряду с США и Великобританией.

Стороны также обсудили мирный процесс, переговоры Киева с Вашингтоном и деятельность так называемой "коалиции желающих". Липавский отметил необходимость сохранять санкционное давление на РФ, продолжать военную помощь и поддерживать восстановление Украины.

"Россия отказывается от прекращения огня и продолжает бомбить Украину. Мы должны поддерживать давление санкций, работать в рамках "коалиции желающих" и продолжать предоставление боеприпасов, а также восстановление Украины", – подчеркнул руководитель чешской дипломатии.

Помощь также поступает через программы в рамках Инструмента для Украины и межправительственного соглашения о техническом и финансовом сотрудничестве. В марте Еврокомиссия одобрила финансирование двух чешских проектов: 4,6 млрд. крон – на восстановление критической инфраструктуры, еще 3,5 млрд – на реконструкцию больниц.

Сибига поблагодарил за поддержку и отметил эффективное сотрудничество в сфере вооружения. По его словам, в Украине реализуется ряд совместных проектов - в частности производство боеприпасов малого калибра и сборка винтовок. В то же время одна из украинских компаний переносит разработку и производство дронов в Чехию, что будет способствовать развитию экономики обеих стран.

Напомним, Чехия продолжает поставлять Силам обороны Украины боеприпасы в рамках инициативы по их закупке в третьих странах, начатой в 2024 году. С начала года и до конца апреля в рамках этого проекта Украина получит 400 тысяч крупнокалиберных боеприпасов.

Ранее министр иностранных дел страны Ян Липавский сказал, что Чехия сможет до сентября 2025 года ежемесячно поставлять боеприпасы для ВСУ. Для этого предусмотрены средства в рамках "чешской инициативы".

Как сообщал OBOZ.UA, глава дипломатии Европейского Союза Кая Каллас сказала, что Украина уже получила от ЕС более миллиона снарядов. Есть возможность увеличить количество заказанных и переданных артиллерийских боеприпасов до 2 млн до конца 2025 года