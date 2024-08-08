Украина подписала безвиз с Маврикием

Украина и Республика Маврикий 8 августа заключили соглашение о безвизе. Оно вступит в силу после завершения внутренних процедур в обоих государствах.

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На этом этапе в первую очередь оно будет способствовать поездкам маврикийских бизнесменов и инвесторов в Украину для поиска новых возможностей работы в нашей стране. После войны безвиз увеличит количество украинских туристов на Маврикии. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины на официальном сайте.

Маврикий – одно из государств, которые посетил глава МИД Дмитрий Кулеба в рамках уже четвертого с начала полномасштабной войны африканского турне. Это островное государство в Индийском океане к востоку от Мадагаскара.

Кстати, это первый визит главы внешнеполитического ведомства Украины в Маврикий с момента установления двусторонних отношений в 1992 году.

8 августа Кулеба провел переговоры с министром иностранных дел, региональной интеграции и международной торговли Республики Маврикий Манишем Гобином в маврикийской столице Порт-Луи.

Дипломат поблагодарил страну за последовательную поддержку Украины, в частности, голосование за важные резолюции в Генассамблее ООН и недавнее присоединение к итоговому коммюнике Саммита мира.

Кулеба объяснил, какие шаги готовит Киев ко второму саммиту и призвал Маврикий активно участвовать во внедрении нашей Формулы мира. Гобин заверил в готовности своего государства помогать Украине в привлечении большего количества стран Африки в процесс восстановления справедливого и продолжительного мира.

Стороны подчеркнули обоюдную важность соблюдения фундаментальных основ Устава ООН, в частности принципа суверенитета и территориальной целостности.

Дипломаты обсудили углубление связей Киева и Порт-Луи, развитие отношений нашего государства с Африканским Союзом и перспективы трехстороннего торгового и инвестиционного сотрудничества Украины, Маврикия и отдельных африканских стран.

Торговля и инвестиции обсуждались особенно тщательно. Отметим, что экономика Маврикия – одна из самых успешных в Африке с высоким ВВП по паритету покупательной способности, занимает первое место среди африканских стран во Всемирном рейтинге глобальной конкуренции Всемирного банка и 13-е в мире по легкости ведения бизнеса.

Министры проработали дальнейшие шаги подготовки к заключению соглашения о взаимном продвижении и защите инвестиций и соглашения об избежании двойного налогообложения. Эти документы должны значительно оживить экономическое и торговое сотрудничество, будут привлекать инвестиции в Украину и в ее возобновление.

Кулеба особо приветствовал интерес маврикийских бизнесов в восстановлении Украины. Он пригласил Маврикий принять участие в Конференции по восстановлению Украины (она состоится в Риме (Италия) в 2025 году).

В конце переговоров министры подписали соглашение о безвизе. Также они договорились о расширении сотрудничества между Сумским государственным университетом и маврикийской Уайтфилд Бизнес-Школой.

Кулеба пригласил Гобина посетить Украину и организовать проведение бизнес-форума по налаживанию партнерств между украинскими и маврикийскими бизнесами.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Дмитрий Кулеба начал свое африканское турне (в Малавию, Замбию и Маврикий) 4 августа.

– В Малави глава МИД провел ряд дипломатических встреч, а в свободное время посетил крупнейший рынок столицы Лилонгве – Сунгви. Там он отведал печеную кукурузу и поделился видео в соцсетях.

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