'Украина переписала правила войны': в WP объяснили, что означает дерзкий удар по стратегической авиации России

В воскресенье, 1 июня, украинцы переписали правила ведения войны, нанеся неожиданный удар по пяти российским авиабазам, расположенным в глубоком тылу страны-агрессора. Соответствующими действиями Украина сигнализирует о своем отказе терпеть поражение и подтверждает наличие ресурсов для продолжения борьбы.

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Об этом говорится в статье The Washington Post. Там отметили, что украинцы оказались гораздо более стойкими бойцами, чем ожидалось до начала полномасштабного вторжения России более трех лет назад.

Как отмечает издание, украинской спецслужбе СБУ удалось незаметно доставить вглубь России большое количество дронов, замаскировав их в деревянных конструкциях, которые перевозились грузовиками. Впоследствии эти беспилотники запускали дистанционно, нанося удары по военным целям.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что операция под названием "Паутина" уничтожила или вывела из строя около трети российских бомбардировщиков, которые использовались для обстрелов Украины крылатыми ракетами большой дальности.

Неудивительно, что российские военные блогеры сравнили эту атаку с Перл-Харбором. Ведь дешевые украинские дроны, которые могли стоить всего десятки тысяч долларов за единицу, нанесли огромный ущерб, повредив современные самолеты РФ на сумму около 2 миллиардов долларов.

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Военные, которые до этого полагались на ограждения под напряжением и охрану аэродромов, теперь вынуждены серьезно учитывать новую угрозу именно с воздуха, от массовых и недорогих беспилотников, которые легко адаптируются под боевые задачи. Это означает, что странам придется вкладывать значительные ресурсы в развитие систем защиты от дронов.

Несмотря на то, что операция "Паутина" не стала фатальным ударом по российским войскам, она еще раз подтвердила, что украинцы имеют чрезвычайную выносливость и способность к быстрой адаптации в самых сложных условиях.

Украина компенсирует недостаток человеческих ресурсов активным развитием одной из самых мощных в мире отраслей беспилотной техники. По словам представителей украинской стороны, в 2023 году страна изготовила около 2,2 миллиона дронов и планирует удвоить этот показатель до 4,5 миллиона в 2024-м. Россия также пытается наращивать собственное производство беспилотников при поддержке Ирана, однако постоянно отстает в этой технологической гонке.

"Операция "Паутина" была блестящей и смелой махинацией, направленной на компенсацию того факта, что в Украине заканчиваются боеприпасы для ее систем ПВО Patriot. Вместо того чтобы просто пытаться сбивать российские ракеты в полете, украинцы придумали, как вывести из строя самолеты, запускающие ракеты, пока они стоят на взлетной полосе", – говорится в статье.

Пока президент США Дональд Трамп лишь выражает недовольство из-за российских атак, украинцы решили действовать самостоятельно. Атака беспилотников является именно тем инструментом давления, который может заставить диктатора Владимира Путина серьезнее отнестись к переговорному процессу, особенно во время очередной встречи сторон в Турции 2 июня.

Как сообщал OBOZ.UA, 1 июня СБУ провела масштабную спецоперацию по уничтожению вражеской бомбардировочной авиации на территории России. Под удары попали авиабазы "Белая" в Иркутской области, "Оленья" в Мурманской области, "Дягилево" в Рязанской области и "Иваново" в Ивановской области, где поражен как минимум 41 самолет.

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