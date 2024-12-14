Украина отложила подписание важного соглашения о сотрудничестве в сфере минеральных ресурсов с США: в NYT назвали причину

Украина решила отложить подписание важного соглашения с США в сфере критически важных минералов. Соглашение планируется подписать только после инаугурации Дональда Трампа на пост президента США.

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Об этом сообщает издание The New York Times. Причина такого решения, по данным журналистов, связана с желанием украинских чиновников и бизнеса учесть прагматичный подход Трампа и его интересы в развитии американской промышленности.

Украинские минеральные ресурсы обладают значительным потенциалом для поддержки отраслей, которые новоизбранный президент планирует развивать.

Согласно данным компании Horizon Capital, в Украине есть месторождения 20 ключевых минералов, таких как кобальт и графит, с запасами, оцененными в 11,5 триллиона долларов. Кроме этого, в Украине находится треть подтвержденных запасов лития в Европе – материала, который необходим для производства аккумуляторов и интересует бизнес Илона Маска, соратника Трампа.

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм в интервью Fox News заявил, что соглашение должно быть взаимовыгодным для обеих сторон и станет возможностью для Трампа получить доходы от редкоземельных минералов.

"Эта война – о деньгах. Дональд Трамп заключит соглашение, чтобы вернуть наши деньги, обогатиться за счет редкоземельных минералов. Хорошее соглашение для Украины и для нас, и он [Трамп] принесет мир", – сказал он.

Согласно информации NYT, соглашение планируют подписать только после 20 января 2025 года, чтобы Дональд Трамп мог объявить о его подписании уже после вступления в должность президента и сделать это своей значимой политической победой.

Напомним, новоизбранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп планирует уже в первый день своего пребывания в должности (т.е. 20 января) принять не менее 25 указов и директив. В общем, документов должно быть больше, ведь Трамп "старается кардинально изменить политику правительства США", а другие указы будут подписаны в течение "нескольких дней сразу после инаугурации".

Как сообщал OBOZ.UA, Трамп может попытаться отменить 20-миллиардный кредит Украине, сняв санкции с активов РФ. Однако считается, что республиканцы выступят против этого.

Также Дональд Трамп анонсировал запрет выдачи гражданства страны детям иностранцев, родившихся на территории Штатов. Положение, согласно которому все родившиеся в США являются гражданами этой страны, закреплены в 14-й поправке к американской Конституции, но Трамп говорит, что "мы должны это прекратить".

Кроме того, республиканец заявлял, что объявит чрезвычайную ситуацию в рамках своей политики массовой депортации нелегальных мигрантов. Для этого он пообещал использовать "все необходимые силы", в том числе армию.

Отдельно Трамп угрожал ввести 25-процентные тарифы на торговлю с Канадой и Мексикой из-за "неспособности этих стран обуздать поток нелегальных иммигрантов и наркотиков" в США. По этому поводу он встречался с канадским премьером Джастином Трюдо и якобы предложил стать "губернатором 51-го штата" Америки, если эти торговые пошлины "убьют" экономику Канады.

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