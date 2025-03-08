Российский диктатор Владимир Путин стремится не просто покорить Украину, а желает создать новый мировой порядок с расширением влияния РФ. Россия намерена проверить единство Запада, особенно по пункту о коллективной обороне НАТО.

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Об этом в интервью DW заявил глава Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Бруно Каль. По его словам, война против Украины является лишь промежуточным этапом в глобальных амбициях Путина.

Он хочет ослабить НАТО, вытеснить американское влияние из Европы и расширить сферу влияния России на Запад.

"Настоящая цель Путина – не только Украина, но новый мировой порядок. Отстранение защиты НАТО и расширение сферы влияния России на Запад. Желательно без американцев в Европе. До этого этого хотели только россияне. И мы очень надеемся, что американцы тоже этого не хотят", – отметил Каль.

Президент BND подчеркнул, что преждевременное завершение войны в Украине могло бы дать России возможность направить свои силы на главную цель – Европу.

Он подчеркнул важность укрепления сотрудничества между западными спецслужбами для поддержки Украины. По его словам, европейские разведки активно работают над тем, чтобы обеспечить Киев актуальной информацией, необходимой для обороны.

Каль также выразил обеспокоенность по поводу нынешней геополитической ситуации, в частности возможного сближения США и России.

"Я особенно озабочен общей ситуацией в мире. Война, которую Россия ведет против Украины, центральная тема. Но нет почти ни одного конфликта, оценка которого не меняется новой администрацией в Вашингтоне", – сказал он.

Глава немецкой разведки отметил важность трансатлантического партнерства и выразил уверенность в продолжении обмена разведданными между США и Европой, несмотря на политические изменения.

"Разведывательные службы по всему миру очень интенсивно работают вместе, чтобы предотвратить международные угрозы, особенно исламского терроризма. Каждая страна зависит от помощи другой. Ни одна страна в одиночку не может покрыть все угрозы", – отметил Каль.

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия не намерена уступать вопросы завершения войны против Украины. Он цинично принялся уверять, что стране-агрессору "ничего чужого не нужно", но и "своего" она не хочет отдавать.

По данным The Telegraph, на самом деле Путин стремится взаимодействовать с Трампом и положить конец войне в Украине, поскольку полномасштабное вторжение стало катастрофой для Москвы, уничтожив армию и взорвав экономику России.

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