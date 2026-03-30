Украина надеется получить два атомных энергоблока от Болгарии: Гюров сказал, от чего это будет зависеть. Видео

Украина хотела бы приобрести у Болгарии два ядерных реактора для Хмельницкой АЭС. Решение зависит от болгарского парламента, и поскольку в стране 19 апреля пройдут досрочные выборы, вопрос о продаже будет подниматься уже после этого.

Соответствующее заявление сделал и.о. председателя правительства Болгарии Андрей Гюров. В понедельник, 30 марта, он приехал в Киев, где встретился с президентом Владимиром Зеленским. После переговоров политики провели совместную пресс-конференцию.

Что заявили Гюров и Зеленский

Президент подтвердил, что наша страна заинтересована в соглашении. "У нас есть атомные станции, все под это рассчитано", – сказал он.

"Россия забрала, оккупировала шесть блоков атомной генерации в Украине", – напомнил Зеленский, имея в виду Запорожскую АЭС в Энергодаре. Он подчеркнул, что "эта достаточно дешевая энергетика" могла бы помогать как украинцам, так и нашим соседям, в частности Молдове, "которая страдает от большого дефицита".

Поэтому Киев убежден, что дополнительные реакторы должны работать. "Но сегодня решение за болгарской стороной", – отметил президент.

Гюров указал на то, что скоро в его стране переизберут парламент. "Вопрос в том, что, как вы знаете, Болгария ожидает выборы через три недели. Поэтому наше промежуточное правительство имеет главную задачу – подготовить справедливые и честные выборы. Конечно, мы активно общаемся с нашими энергетическими визави здесь, в Украине. Мы обсуждаем возможности передачи собственности этих реакторов Украине", – заявил он.

Соответствующее решение должен утвердить парламент, поэтому это вопрос того, сделает ли это его обновленный после выборов состав.

