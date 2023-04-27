Стоило мне как следует выругать КНР — и почти сразу пришла новость о том, что там согласились на телефонный разговор с Украиной на самом высоком уровне и что такой разговор уже состоялся.

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Пока основной итог разговора Зе с Си таков: спецпредставитель правительства КНР по делам Евразии стал по совместительству ещё и спецпредставителем КНР (уже страны в целом, а не просто её правительства — это для китайцев весьма важно!) по урегулированию "российско-украинского конфликта" (в менее удачном переводе — "кризиса"), как в Китае изволят называть агрессию мордора в Украине.

Дипломат этот (с традиционным для китайцев совершенно нецензурным именем, идущим у него после фамилии Ли) некогда работал послом в рф, но это лишь отражает то, что для такого представительства понадобился опыт деятельности по базовой проблеме, каковой в данном случае, безусловно, является россия.

(Аналогично министром иностранных дел Китай не так давно назначил бывшего посла в США, поскольку в иностранных делах в целом — именно США и есть для китайцев главная проблема).

Украина, кстати, назначила в ответ своим послом в КНР бывшего министра по вопросам стратегических отраслей промышленности, позднее возглавлявшего Гостаможню, что явно обозначает экономический приоритет, то есть попытку заинтересовать КНР в как раз такого рода сотрудничестве — исходя из резонного предположения о том, что путь к сближению с Китаем лежит прежде всего через понятные ему торгово-промышленные отношения. Это в данном случае не столько цель, сколько средство, так что они сюда — спеца по оркостану, а мы туда — таможенника.

Для начала — нормально. С кем они шире торгуют — в тех безопасности они и больше заинтересованы. Китайцев просить бесполезно, в их природе отсутствуют чувства, как-то связанные с эмпатией. Её заменяет лишь интерес, связанный с торговлей. Будет "шёлковый путь" или хотя бы его перспектива — и Китай сам станет шёлковым. На это не надо пенять, это надо принимать и использовать.

А пользы отсюда — две.

Во-первых, не будут вредить, в том числе и исподтишка.

Во-вторых же, почувствовав интерес не только в недрах и развалинах мордора, но и в живой, всеми в будущем инвестируемой Украине, потихоньку повернут свой тонконюхий китайский в нос и в нашу сторону. Начав работать на будущее и соответственно уже сейчас давя на россию.

Им нужно, чтобы россия была слабой, но чтобы путин там остался. По первой части — у нас явное совпадение. Надо лишь заменить вторую на наши совместные экономические перспективы. Не забывая, разумеется, согласовывать их рамки с Главной страной мира. А как встретятся в Украине их инвестиции, может, на украинской почве и два разных полюса начнут лучше слышать друг друга. Пока мордор человечество разъединяет, Украина его будет склеивать.

Разворот полуторамиллиардной сверхдержавы хоть немножечко в нашу сторону был бы нам в это сложное время весьма полезен. Не станем пренебрегать.