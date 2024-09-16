Один из самых драматичных сюжетов российско-украинской войны – это взаимоотношения Украины и США. И сейчас, в преддверии президентских выборов, драматизм заметно усилился.

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Если не заходить очень далеко, но и не упираться в 24 февраля 2022 года, следует напомнить, как Америка умыла руки в 2014 году после аннексии Крыма и вторжения на Донбасс, перепоручив заниматься этим кризисом своим европейским партнерам, Германии и Франции. Это привело к тупику "нормандского формата", под прикрытием которого шла подготовка к полномасштабному вторжению.

Можно спорить, отложила ли пандемия COVID-19 решение Путина на пару лет или, наоборот, в бункерном уединении идея махом решить украинский вопрос вызрела у него окончательно. Но и стремление Обамы всячески избежать обострения, отсутствие по-настоящему жестких санкций за Крым, Донбасс и сбитый MH-17, и нескрываемое восхищение Трампа российским лидером, и жалкий вид американской армии, бегущей из Кабула при Байдене, – все это лишь укрепляло уверенность Путина, что авантюра с походом на Киев пройдет на ура, и феноменальное достижение несравнимо превзойдет мелкие неприятности, которые способен организовать Кремлю Вашингтон.

Демонстративное пренебрежение, с каким разговаривали даже мелкие дипломатические сошки в 2021 году и начале 2022 года с Соединенными Штатами, озабоченными признаками подготовки к массированному вторжению в Украину, ярко иллюстрирует отношение России к возможностям США воспрепятствовать ее агрессивным планам. Эвакуация американского посольства из Киева перед началом войны и предложение Зеленскому сделать то же самое после ее начала, вместо действенных мер поддержки, также служили подтверждением Путину, что он оказался прав в своей оценке бойцовских качеств главного стратегического противника.

Лишь после того, как стало ясно, что Украина будет драться, и драться, с учетом разницы потенциалов, впечатляюще эффективно, понемногу стала раскачиваться помощь, постоянно при этом упираясь в умозрительные "красные линии": то, что из опасения эскалации нельзя поставлять сегодня, завтра или послезавтра оказывалось можно, при том, что на фронте оно требовалось позавчера. Объемы и ритмичность поставок тоже не поражали и не поражают воображение. От многомесячной задержки с конца прошлого года по апрель этого ВСУ не могут отойди до сих пор, а США ее все еще не компенсировали, что самым тяжелым образом сказывается как на военном, так и на гуманитарном положении Украины, которую терзают ракеты, дроны и КАБы.

Эта осторожность, неотличимая от нерешительности, и необязательность на грани уклонения от взятых обязательств укрепили какую-то часть украинцев в убежденности, что при Трампе, попади тот снова в Белый дом, может быть гораздо лучше. Да, он парень непредсказуемый, но непредсказуемость содержит в том числе и вариант жесткой отповеди русским, на которую оказался неспособен Байден.

Но по мере приближения дня выборов и прояснения позиций сторон иллюзии начинают развеиваться. Дональд Трамп на дебатах с Камалой Харрис избежал ответа на прямой вопрос, выступает ли он за победу Украины над Россией и какого-то лешего пообещал посадить за стол переговоров Зеленского и Путина. Он вообще не видит ничего плохого в том, чтобы разговаривать с Путиным, и считает слабостью Байдена то, что тот этого не делает. Напарник Трампа по гонке Джей Ди Вэнс, заявлявший ранее, что ему плевать на Украину, рассказывает, что люди, убедившие себя в том, что война Украины с Россией является войной добра со злом – оторванные от реальности идиоты со сказочным образом мышления. А завершение войны видит вполне в путинском духе: зафиксировать нынешнюю линию соприкосновения, запретить Украине вступление в НАТО и другие международные союзы, силком прописав нейтралитет, а ее восстановлением пускай занимается Европа.

После таких откровений ожидания украинцев поневоле сдвигаются от "вдруг может оказаться" решительного Трампа в сторону какой ни на есть Харрис: представители демократов по крайней мере обещают поддерживать Украину до конца, и остается лишь надеяться, что имеется в виду не конец Украины.

Зеленский всегда говорил, что успех его страны в этой борьбе напрямую связан с готовностью Соединенных Штатов вкладываться в отпор агрессору, а сейчас, когда украинский президент обещает предоставить американским лидерам, нынешним и потенциальным, свой план победы, он специально подчеркивает, что тот всецело зависит от них. С Украины-то какой спрос? Она девятьсот с лишним дней зубами выгрызает право на независимое существование, каждый день хороня своих сыновей и дочерей и удерживая, истекая кровью, многотысячные орды от прорыва к сердцу Украины.

Первоначальное отсутствие веры западных партнеров в украинцев сменилось железобетонной верой в их бесконечную стойкость, вопреки всем политическим и бюрократическим затыкам со стороны могущественных, но порой в буквальном смысле беспомощных союзников. Эта вера вроде должна льстить, однако все больше бесит.

Украина предоставляет Америке шанс за шансом продемонстрировать свое глобальное лидерство и подтвердить статус самого могущественного государства, способного своим участием, прямым или косвенным, решать любые конфликты в свою пользу. Но, глядя на непростые отношения этих стран в годы непрекращающейся российской агрессии, понимаешь, что понятие силы может иметь совсем разное значение: ни у кого язык не повернется назвать Украину или Америку слабыми, при этом есть нюанс…

(Написано для Haqqin.az)