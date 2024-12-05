У Зеленского рассказали, когда будет возможно проведение выборов в Украине

Украина без промедления готова провести выборы после достижения справедливого мира. Важно, чтобы все граждане страны могли принять участие в голосовании.

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Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак в интервью для The Telegraph. Он отметил, что президент Украины Владимир Зеленский готов к выборам в любое время.

"Глядя на реальность, президент сказал, что после установления справедливого мира мы будем готовы немедленно перейти к правильным демократическим выборам в нашей стране", – подчеркнул глава ОП, однако он отметил важность некоторых моментов для их проведения.

Ермак заявил, что важно, чтобы демократический мир признал эти выборы как соответствующие всем международным стандартам демократии.

По его словам, это означает что нужно, чтобы все граждане Украины имели возможность проголосовать, включая украинских героев, военных на передовой и людей, которые временно покидают страну.

Как сообщал OBOZ.UA, украинская делегация во главе с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком уже провела встречу в Вашингтоне с представителями команды избранного президента США Дональда Трампа. Украинцы встретились с советниками Трампа, ответственными за политику в отношении Украины.

Встреча состоялась при участии будущего советника Трампа по национальной безопасности Майка Волтца и кандидата на должность спецпредставителя по вопросам Украины Кита Келлога.

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