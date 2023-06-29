Украина имеет поддержку обеих партий США: Зеленский встретился с сенатором-республиканцем Майком Пенсом. Фото и видео

Бывший вице-президент США, сенатор Майк Пенс 29 июня впервые с начала полномасштабного вторжения России в Украину прибыл в Киев. Вместе с главой украинского государства Владимиром Зеленским они обсудили ситуацию на поле боя в Украине, так называемый мятеж в России и помощь Киеву от Вашингтона.

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Об итогах встречи рассказали в пресс-службе Зеленского. Там отметили, что президент в разговоре с Пенсом отметил чрезвычайно важную мощную поддержку Украины со стороны американского народа и власти – не только военную, но и финансовую, политическую и гуманитарную (чтобы посмотреть видео, доскролльте до концу страницы).

Зеленский подчеркнул, что Украина очень ценит, что обе главные партии США – Республиканская и Демократическая – остаются едиными в поддержке Украины. Также для нас очень важна поддержка американского народа.

"Поддержка Соединенных Штатов для нашей борьбы за свободу жизненно важна. Всех американцев, каждой американской семьи, всех общественных сил, Конгресса – обеих партий, обеих палат. И, конечно, поддержка президента США Джо Байдена. Я благодарю за эту поддержку!" – подчеркнул украинский лидер.

Зеленский поблагодарил за недавние пакеты оборонной помощи от США объем $2,1 млрд и $500 млн, а также акцентировал на беспрецедентном общем объеме оказанной поддержки, который с февраля 2022 года достиг $43,1 млрд.

Президент Украины рассказал Майке Пенсу о ситуации на поле боя, поделился оценкой так называемого мятежа в России и того, как он повлияет на безопасность в регионе.

Он подчеркнул, что очень важно, чтобы партнеры продолжали и усиливали оборонную помощь Украине. ВСУ сейчас нужна артиллерия и дальнобойное оружие, а также боевые самолеты F-16.

Также он заявил, что на саммите НАТО в Вильнюсе партнеры должны продемонстрировать решительность и дать Украине определенность относительно будущего членства.

"Это то, что будет мотивировать наших людей. И это тоже оружие, только политическое. Возможно, оно даже мощнее ракет. Для этого мы должны увидеть свое будущее в НАТО", – подчеркнул глава государства.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Пенс сказал, что в случае, если Россия, захватит Украину, вскоре ее армия пересечет границу одной из стран НАТО. Поэтому необходимо продолжить военную поддержку нашей страны и дать ей возможность отразить российское вторжение.

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