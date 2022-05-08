Украина и весь свободный мир напомнят России то, что было важно для победителей Второй мировой войны, – Зеленский

Современная Россия забыла все, что было важно для победителей во Второй мировой войне. Но Украина и весь свободный мир напомнят – и так, что потом этого уже никто не забудет.

Соответствующее мнение озвучил президент Владимир Зеленский. В Марьинском дворце вечером 8 мая, по итогам 74 дня войны он записал новое обращение к украинцам и обнародовал ролик в соцсетях (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Как указал Зеленский, только так действительно важные слова "никогда снова" – которые повторяют по всему свободному миру ежегодно в дни памяти жертв Второй мировой – могут вновь приобрести свой вес.

Видео дня

"Я благодарен всем нашим защитникам и защитницам, которые держат оборону и спасают Украину от современных отпрысков того старого зла", – сказал президент.

Он также рассказал о важной встрече, которую провел в Марьинском дворце, – это переговоры с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Делегациям удалось договориться, что Канада отменит все торговые барьеры для нашей страны сроком на один год.

Президент провел и другие дипломатические встречи. Так, 8 мая он выступил на саммите государств Группы семи. Зеленский призвал усилить санкции против РФ и ввести эмбарго на российскую нефть, нефтяные смеси и нефтепродукты.

"Обозначил наше видение того, что должно быть сделано для победы свободы и обеспечения безопасности Украины", – рассказал глава государства.

Он заявил, что "почувствовал еще большую готовность мира помогать нам". "И то, что мы уже достигли исторического результата, потому что всему свободному миру понятно: именно Украина в этой войне является стороной добра. Россия же – проигрывает, потому что зло всегда проигрывает", – подчеркнул президент.

Он поблагодарил первую леди США Джилл Байден за визит в Ужгород. Там она "получила максимум информации о том, в чем нуждаются украинцы и украинки сейчас", сказал глава страны.

Также он провел переговоры в Киеве с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем. Эта страна очень мощно поддерживает нас в борьбе за свободу.

"Я благодарен Хорватии за все, что мы уже получили. И надеюсь, что в дальнейшем сотрудничество будет только расти", – отметил президент.

Визит в Киев совершил и президент норвежского Стортинга Масуд Гарахани. Зеленский признался, что разговор с ним был очень эмоциональным. Он почувствовал, что норвежские партнеры переживают за Украину и ее судьбу как за себя.

"Говорил и с президентом немецкого Бундестага [Бербель Бас]. Прежде всего, о дальнейшем оборонном содействии Германии в нашей борьбе против тирании. О том, как германское лидерство в Евросоюзе нам может помочь", – добавил глава государства.

Посетил страну также Боно из культовой группы U2. Зеленский поблагодарил музыканта за привлечение еще большего внимания к необходимости помогать украинскому народу.

"Что ж, я уверен, сегодняшний день в Украине показал, что мы уже полноправная часть свободного мира и объединенной Европы. Это – очевидный контраст на фоне московской одиночества во зле и ненависти, которую все увидят завтра", – указал украинский лидер.

Обращение президента:

Как писал OBOZREVATEL, на встрече с Трюдо Зеленский наградил украинских саперов, овладевших канадскими технологиями разминирования. Среди них был служебный пес черниговских пиротехников ГСЧС по кличке Патрон.