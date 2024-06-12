Украина и США подпишут соглашение о гарантиях безопасности на саммите G7: официальные детали

Украина и Соединенные Штаты подпишут двустороннее соглашение о безопасности во время саммита G7 в Италии. Документ предусматривает 10-летнюю программу обучения украинских вооруженных сил, развитие сотрудничества в производстве оружия и военного оборудования, продолжение предоставления военной помощи и усиление обмена разведданными.

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Об этом заявили советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, спикер Госдепа Джон Кирби и глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Также ряд американских изданий, со ссылкой на информированных в вопросе лиц, добавил подробности, о которых ни Салливан, ни Ермак не рассказали.

В частности, ожидается, что подписанный на саммите документ будет "исполнительным соглашением". То есть, документ будет "менее формальным", и не обязателен для любых будущих президентов обеих стран.

Также подчеркивается, что соглашение не обязывает войска США напрямую защищать Украину от вторжения России – ни сейчас, ни от возможных вторжений РФ в будущем. Это "главная красная линия Байдена, который боится быть вовлечен в прямой конфликт с РФ", уточняют издания.

В свою очередь Салливан назвал будущее соглашение "мостиком к приглашению Украины в НАТО".

Ермак рассказал, что это он и его команда вместе с Салливаном и командой США нарабатывали "многие треки, включая те, которые касаются вооружений", и "готовили будущее соглашение".

"Это будет уже 16-е соглашение. Большая честь возглавлять команду делегации по подписанию гарантий безопасности. Мы прошли большой путь сотрудничества с США и вся команда сделала большую работу, чтобы это будущее соглашение стало возможным", - отметил глава ОП.

Джон Кирби добавил, что на саммите G7 главным станут "новые смелые шаги, чтобы показать господину Путину, что время не на его стороне". Первым из таких шагов станет "объявление многих действий, чтобы разблокировать замороженные российские активы в пользу Украины".

Отдельно на саммите, по словам Кирби, будет объявлен "эффективный набор новых санкций и мер экспортного контроля" – как против российской военной машины, так и против других стран, помогающих РФ обходить санкции.

Как сообщал OBOZ.UA, 31 мая Украина подписала два Соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержки – со Швецией и Исландией.

Ранее Украина подписала двусторонние договоры с Великобританией, Германией, Францией, Данией, Канадой, Италией, Нидерландами, Финляндией, Латвией, Испанией, Бельгией, Португалией, Швецией, Исландией.

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