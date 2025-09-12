Наши друзья поляки слегка иррациональны. Вот именно в это время им опять внезапно понадобились репарации от Германии! С учётом происходящего вокруг – явно не лучший момент.

Видео дня

Ну а что тоже именно сейчас так вовремя для нас они вспомнили о Волыни, это уже совсем другое и вроде как нехорошо совсем. Скажем, как раненого упрекать: А помнишь - ты меня бил? Вспоминая одну из многочисленных старых драк.

В том же русле – и то, что 38% поляков видят Украину причиной дроновой атаки на Польшу. Да, как теперь выясняется, Россия атаковала Жешув – логистический хаб, прямо связанный с поставками оружия в Украину (и помощь голландских F-35 оказалась чрезвычайно своевременной!), однако же этим оружием мы защищаем не только себя, но и Польшу – это наша ОБЩАЯ война с нашим ОБЩИМ врагом, его-то и надо бы обвинять.

Не думаю, что такое отношение следует замалчивать. Пусть сами вздрогнут. Потому как в Польше в адрес Украины привычно бухтят-ворчат, но не знают, что их, бухтящих-ворчащих, уже большинство, – вот пусть сами большинства своего испугаются.

Напоминает ситуацию, когда симулянт так долго симулировал, что заболел и вправду, но ещё не знает об этом и продолжает дурачиться.

Что, между прочим, взаимно, так что лечиться будем вместе (на это – обречены: судьба).

Но где же в это интересное время лапочка НАТОчка??? Да, дроны мордорские – истребители блока частично истребили, и это всё? Истребили и забыли? Все в ожидании "Трампампам!" от Трампа? Так можно и не дождаться.

В общем, взрослеть надо не только нам с Польшей. НАТОчка, тебе уже 75 годиков – большая девочка! Пора учиться читать – например, всякие интересные статьи с цифирками. Вот это, деточка, цифирка четыре! А это, лучезарная, – цифра п-пь-я-а-а-т-ть…