Украина и Польша должны поддерживать партнерство и диалог, – Кондратюк

В Гданьске началась работа Пятнадцатой сессии Парламентской ассамблеи Украины и Республики Польша, которая проходит в преддверии Конференции по вопросам восстановления Украины (URC 2026).

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Об этом сообщила пресс-служба Верховной Рады Украины.

Мероприятие открыли сопредседатели Ассамблеи: вице-спикер Верховной Рады Украины Елена Кондратюк и вице-маршал Сейма Республики Польша Моника Велиховская.

Заседание Ассамблеи проходит при участии украинских и польских депутатов и посвящено обсуждению двух тем: "Европейская интеграция и восстановление Украины: стратегическое партнерство между Польшей и Украиной", "Польша и Украина перед вызовами в сфере безопасности: основа новой европейской архитектуры безопасности".

"Здесь собрались те, кто стремится к диалогу и именно в нём видит единственный путь выхода из кризисов. Сегодня наша задача – не искать новых поводов для споров, а вернуться к тому, что когда-то уже помогло нам пройти через самые сложные моменты", – подчеркнула вице-спикер украинского парламента Елена Кондратюк в начале заседания Ассамблеи.

Она напомнила, что два года назад именно Парламентская ассамблея Украины и Польши инициировала процесс выдачи разрешений на эксгумацию.

Кондратюк отметила, что историческая память наших народов формировалась по-разному. Именно поэтому отдельные личности и события до сих пор вызывают разные оценки в Украине и Польше. Но каждая нация имеет право на установление исторической справедливости, изучение архивов и свидетельств, проведение поисковых работ.

"У нас уже есть опыт преодоления сложных исторических вопросов. Не через политическую конфронтацию и не через политическое соперничество воспоминаний. А через поисковые работы, эксгумации, работу историков и постоянный диалог между нашими государствами. На основе партнерства!", – отметила Елена Кондратюк.

По её убеждению, формула "прощаем и просим прощения", заложенная Иоанном Павлом Вторым и поддержанная всеми польскими и украинскими президентами, может работать и сегодня.

"Нам есть за что беречь наши отношения. Украина и Польша – стратегические партнеры. Исторически, географически, логистически, в плане безопасности, ценностно. У нас есть общий враг. Это Россия. Россия, которая убила элиту польской нации под Смоленском… и не понесла никакого наказания. Россия, которая сейчас аплодирует обострению наших отношений…", – отметила Елена Кондратюк.

По мнению вице-спикера, парламентарии обеих стран должны сосредоточиться на построении будущего, в частности на процессе вступления Украины в ЕС.

"На днях для Украины открылся первый раунд переговоров. И я чрезвычайно рада, что в польском Сейме создана специальная комиссия для помощи Украине на пути в Европейский Союз, которую возглавила моя визави Моника Велиховская", – подчеркнула Елена Кондратюк.

Она также призвала к укреплению и расширению сотрудничества между Украиной и Польшей в военно-промышленном комплексе, в экономике и культуре.