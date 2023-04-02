Украина готовится расторгнуть соглашение о размещении Черноморского флота РФ в Крыму

Украинские народные депутаты обратились к Конституционному суду Украины с просьбой проверить конституционность Харьковских соглашений между Украиной и Россией 2010 года. Именно они продлили пребывание Черноморского флота РФ в Севастополе до 2042 года, что поспособствовало оккупации украинского Крыма.

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Об этом сообщили в официальном Telegram-канале КСУ. Соответствующее конституционное представление от 49 нардепов поступило в суд 31 марта. С его полным текстом можно ознакомиться по ссылке.

Депутаты считают, что скандальные Харьковские соглашения не соответствуют части 7 статьи 17 Конституции Украины ("На территории Украины не допускается размещение иностранных военных баз" – Ред.).

Также, по мнению нардепов, соглашение между Москвой и Киевом противоречит принципам обеспечения национальной безопасности нашей страны. Кроме того, народные избранники отметили отсутствие нормативно-правовой базы для совершения международного соглашения такого содержания.

"Таким образом, по мнению субъекта права на конституционное представление, есть основания для признания Соглашения неконституционным", – говорится в сообщении.

Напомним: официальное название Харьковских соглашений – Соглашение между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины. 21 апреля 2010 в Харькове его подписали тогдашние президенты Украины и РФ Виктор Янукович и Дмитрий Медведев.

Согласно документу, срок пребывания Черноморского флота РФ в порту Севастополя был продлен с 2017 по 2042 год с автоматическим продлением на 5 лет, если любая сторона не выскажет возражения, и установлена арендная плата. Это было сделано в обмен на удешевление российского газа для Украины, о чем сказано в самом соглашении.

Верховная Рада Украины и Государственная Дума РФ ратифицировали документ 27 апреля 2010 года.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– ДБР завершило специальное досудебное расследование по подозрению бывших президента и премьер-министра Украины Виктора Януковича и Николая Азарова в совершении государственной измены по предварительному сговору группой лиц. Они подготовили и имплементировали так называемые Харьковские соглашения.

– Киевский апелляционный суд предоставил разрешение на арест экс-министра обороны Украины Михаила Ежеля. В апреле 2010 года, согласовав подписание Харьковских соглашений, он оказал содействие Российской Федерации в оккупации Автономной Республики Крым.

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